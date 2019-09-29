وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب «الفنية للتكنولوجيا»

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

وزير التعليم

قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.

كان وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بإلغاء امتحانات طلاب الدبلوم الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا والصيانة بمدينة نصر ورأس غارب، لاتهامهم هؤلاء الطلاب بحالات غش جماعي.وطالبت دعاوى أولياء الأمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني، ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية