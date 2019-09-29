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وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب «الفنية للتكنولوجيا»

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
وزير التعليم
وزير التعليم
قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
كان وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بإلغاء امتحانات طلاب الدبلوم الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا والصيانة بمدينة نصر ورأس غارب، لاتهامهم هؤلاء الطلاب بحالات غش جماعي.وطالبت دعاوى أولياء الأمور، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني، ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية
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السيسي (1)

السيسي: الإسلام ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويدعو للأمان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر، موجها بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
السيسي (4)

السيسي يوجه بتنفيذ المتحف المصري الكبير طبقًا للمعايير العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا

علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟ وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".
علي المصيلحي

بـ1.5 مليون جنيه.. «المصيلحي» يفتتح مكتبين تموين بقليوب وشبرا

افتتح الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه على مساحة 85 مترا لكل مكتب، وذلك لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوى أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز. ووجه المصيلحي، القائمين على المكتبين بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حظر الكتب الخارجية.. تحذيرات وتوصيات جديدة من «التعليم»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019 /2020، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
طلاب -الثانوية(1)

766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
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