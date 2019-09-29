جريمة

إحالة أستاذ بقصر العيني للمحاكمة بتهمة تجارة الأعضاء

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
محكمة
محكمة
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بإحالة أستاذ جراحة بقصر العيني للمحاكمة الجنائية بتهمة غسيل الأموال، وذكرت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة التعامل في الأعضاء البشرية بنقل وزراعة الأعضاء وحاز مبالغ قُدرت بنصف مليون جنيه وقرابة 100 ألف دولار عُثر عليها بمسكنه، واستثمر جانبا من الأموال في شراء وتملُّك وحدات سكنية وعقارية وشراء سيارات ومشغولات ذهبية ووضع أموالا في أوعية ادخارية بمبلغ 3 ملايين جنيه باسمه ونجليه؛ لإخفاء حقيقة الأموال ومصدرها.
تحقيقات النيابة خلصت إلى إدانة المتهم والتوصل إلى حقيقة الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، وإخفائها في شكل عقارات ومشغولات ذهبية، بينت التحقيقات أنها من متحصلات النشاط الإجرامي له، وجاء القرار بإحالته للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة والاتهامات المنسوبة له. يشار إلى أنه يوم 12 سبتمبر الجاري،
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
جثة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
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تعذيب طفلة

هذه العقوبة تنتظر المتهمة بتعذيب حفيدتها في الدقهلية

قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها «جنة. س»، التى تبلغ من العمر 4 سنوات، بقرية بساط الدين، التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، بزعم تأديبها على التبول اللإرادي، وحرقها بآلة حادة في جسدها وأعضائها التناسلية، فضلا عن التسبب في بتر قدمها، ارتكبت مخالفة لنص المادة (282) عقوبات، وينتظرها حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، لافتًا إلى أنها ارتكبت جرم تعذيب طفلة، وانتهاك حرمة الجسد، وهتك عرضها، والتعدي عليه بوحشية. وأوضح الدنبوقي فى تصريحاته لـ«التحرير» أن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها بفعل يرتكب على جسمها يمس في الغالب عورة هذا الجسم.
محكمة-ارشفية

«إهانة القضاء وتعذيب الوايلي» في قطار محاكمات الخميس

محطات عدة يمر بها قطار محاكمات اليوم، الخميس، بعضها معروفة إعلاميًّا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء"، وجاءت المعارضة فى ضوء حكم محكمة النقض الذي نص على عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم المطعون عليه والصادر ضدهم من محكمة الجنايات غيابيًّا وليس حضوريًّا، بما يجيز لهم المعارضة، ويبقى لهم مستقبلا على حق الطعن بالنقض.
المستشار-شعبان-الشامى

لسماع المرافعات.. تأجيل «كتائب حلوان» لـ 21 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بشأن اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
محمد-مـرسى (3)

انقضاء الدعوى لوفاة «مرسى» وبراءة 9 في اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق المتوفى محمد مرسى، لوفاته، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، كما قضت المحكمة ببراءة 9 آخرين، من الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، وقبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم.
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