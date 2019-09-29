إحالة أستاذ بقصر العيني للمحاكمة بتهمة تجارة الأعضاء

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

محكمة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بإحالة أستاذ جراحة بقصر العيني للمحاكمة الجنائية بتهمة غسيل الأموال، وذكرت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة التعامل في الأعضاء البشرية بنقل وزراعة الأعضاء وحاز مبالغ قُدرت بنصف مليون جنيه وقرابة 100 ألف دولار عُثر عليها بمسكنه، واستثمر جانبا من الأموال في شراء وتملُّك وحدات سكنية وعقارية وشراء سيارات ومشغولات ذهبية ووضع أموالا في أوعية ادخارية بمبلغ 3 ملايين جنيه باسمه ونجليه؛ لإخفاء حقيقة الأموال ومصدرها.

تحقيقات النيابة خلصت إلى إدانة المتهم والتوصل إلى حقيقة الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، وإخفائها في شكل عقارات ومشغولات ذهبية، بينت التحقيقات أنها من متحصلات النشاط الإجرامي له، وجاء القرار بإحالته للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة والاتهامات المنسوبة له. يشار إلى أنه يوم 12 سبتمبر الجاري،

تحقيقات النيابة خلصت إلى إدانة المتهم والتوصل إلى حقيقة الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، وإخفائها في شكل عقارات ومشغولات ذهبية، بينت التحقيقات أنها من متحصلات النشاط الإجرامي له، وجاء القرار بإحالته للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة والاتهامات المنسوبة له.



يشار إلى أنه يوم 12 سبتمبر الجاري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما.



وعين الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير عام 1986، وعمل وكيلا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلا للنائب العام بمكتب النائب العام (نيابة الأموال العامة العليا) عامي 1992 و1993.



