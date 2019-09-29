«جوزي السبب».. أم تغرق رضيعتها في ترعة بالأقصر
تحرير:التحرير
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
جثة طفلة
تجردت أم من مشاعر الأمومة والرحمة، وتخلصت من رضيعتها بعد خروجها إلى النور وأغرقتها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، وذلك بعد حدوث خلافات زوجية مع زوجها.
"الأم الشيطانة" تجردت من مشاعر العطف، وأغرقت رضيعتها "أسيل" التي لم تتجاوز 40 يومًا، وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.
كشفت تحريات مباحث مركز القرنة، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي في الأقصر، أن بداية الواقعة كانت بورود مركز شرطة القرنة من "ر.م.م.أ "26 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أرمنت بتضررها من زوجها "ح.أ.ح" بإرساله شخصين مجهولين تمكنا من أخذ كريمتها "أسيل" حديثة الولادة، 40 يوما، في
كشفت تحريات مباحث مركز القرنة، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي في الأقصر، أن بداية الواقعة كانت بورود مركز شرطة القرنة من "ر.م.م.أ "26 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أرمنت بتضررها من زوجها "ح.أ.ح" بإرساله شخصين مجهولين تمكنا من أخذ كريمتها "أسيل" حديثة الولادة، 40 يوما، في قرية المريس دائرة مركز القرنة.
على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص البلاغ، وتبين عدم صحة رواية المتهمة، وبمناقشة الشهود والاطلاع على الكاميرات القريبة من المكان تبين عدم وجود والدة الطفلة في المكان التي أشارت إليه، وبتطوير مناقشة المبلغة أقرت بقيامها بإلقاء نجلتها بترعة سواحل أرمنت دائرة المركز؛ للتخلص منها وإلصاق التهمة في زوجها؛ لوجود خلافات بينهما.
وعثرت القوات على جثة الرضيعة وانتشالت من المياه بإرشادها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.