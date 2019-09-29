«جوزي السبب».. أم تغرق رضيعتها في ترعة بالأقصر

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

جثة طفلة

تجردت أم من مشاعر الأمومة والرحمة، وتخلصت من رضيعتها بعد خروجها إلى النور وأغرقتها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، وذلك بعد حدوث خلافات زوجية مع زوجها. "الأم الشيطانة" تجردت من مشاعر العطف، وأغرقت رضيعتها "أسيل" التي لم تتجاوز 40 يومًا، وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.

كشفت تحريات مباحث مركز القرنة، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي في الأقصر، أن بداية الواقعة كانت بورود مركز شرطة القرنة من "ر.م.م.أ "26 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أرمنت بتضررها من زوجها "ح.أ.ح" بإرساله شخصين مجهولين تمكنا من أخذ كريمتها "أسيل" حديثة الولادة، 40 يوما، في