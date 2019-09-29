مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبوخضرة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

جثة_ أرشيفية

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.

على الفور انتقل الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، أن المتوفاة أثناء عودتها من مدينة دسوق برفقة والدتها وأثناء عبور مزلقان السكة الحديد لم تنتبه إلى قدوم القطار لتصدم بالقطار وتلقى مصرعها في الحال أسفل عجلاته. تم تحرير محضر