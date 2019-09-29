جريمة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبوخضرة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
جثة_ أرشيفية
جثة_ أرشيفية
لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
على الفور انتقل الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، أن المتوفاة أثناء عودتها من مدينة دسوق برفقة والدتها وأثناء عبور مزلقان السكة الحديد لم تنتبه إلى قدوم القطار لتصدم بالقطار وتلقى مصرعها في الحال أسفل عجلاته. تم تحرير محضر
اقرأ المزيد
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
جثة-طفلة

«جوزي السبب».. أم تغرق رضيعتها في ترعة بالأقصر

تجردت أم من مشاعر الأمومة والرحمة، وتخلصت من رضيعتها بعد خروجها إلى النور وأغرقتها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، وذلك بعد حدوث خلافات زوجية مع زوجها. "الأم الشيطانة" تجردت من مشاعر العطف، وأغرقت رضيعتها "أسيل" التي لم تتجاوز 40 يومًا، وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".
اغتصاب (5)

علياء والذئاب.. مأساة أم تعرضت للاغتصاب أمام رضيعها

«خاف ممن لا يخاف الله».. عبارة تتكرر على مسامعنا كلما دار الحديث حول قضيةٍ ما، بلغ الجاني فيها درجة عالية من الإجرام وسلك مسلكًا لم يسبقه إليه أحد، إلا أن المجرمون في واقعة اليوم حقًا لا يعرفون الله أو يحفظون بداخلهم ذرة رحمة، بعدما استحلوا عرض امرأة كانت في طريقها للاطمئنان على صحة طفلتها، والتي بالكاد أتمت ربيعها الرابع، وتحمل على كتفها رضيعًا لم يُتم عامه الأول بعد، ليقطعوا الطريق عليها في مأساة كبيرة عاشتها المجني عليها بدايةً من التعدي عليها واقتيادها عنوة تحت التهديد، انتهاءً باغتصابها أمام أعين صغيرها وهي تحمله على كتفها.
تصادم- بني- سويف‎ (3)

إصابة 7 أشخاص في تصادم «ميكروباصين» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، عصر اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري الزهور أمام كلية العلوم بجامعة الزقازيق، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وسط اهتمام ومتابعة من جانب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حملة-امنية

سقوط 30 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]