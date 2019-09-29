من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

ترامب

دعا بيتو أورورك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستقالة من منصبه بسبب الجدل المثار حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني، وطلبه من نظيره الأوكراني خلال المكالمة مساعدته في جمع معلومات من شأنها أن تسيئ إلى منافسه الانتخابي، مؤكدا أن هذه ستكون الفرصة الأمثل من أجل توحيد الأمة الأمريكية، إذ قال أورورك في تصريح له اليوم، إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بصورة كبيرة ويزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم بسبب الرئيس، وأفضل ما يجمع شتات الأمة هو «استقالة دونالد ترامب».

ونوه عضو الكونجرس الأمريكي السابق عن ولاية تكساس إلى استقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون جراء كشف النقاب عن مخالفات جسيمة فكان قراره بالتنحي عن المنصب في صالحه ومن أجل التبعات التي كانت ستواجهه وكذلك من أجل صالح الأمة ووحدتها. وكان الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي قد أيدوا بقوة مطلبا