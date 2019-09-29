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اليمن: مقتل 1500 حوثي بصعدة خلال الـ3 أسابيع الماضية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
الجيش اليمني_ أرشيفية
الجيش اليمني_ أرشيفية
أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بمقتل 1500 عنصر من الميليشيات الحوثية خلال الـ3 أسابيع الماضية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، مضيفًا أنه تم تدمير 250 عربة حوثية علاوة على غرفة عمليات للميليشيات، لافتا إلى التقدم المتتالي للقوات اليمنية في مديرية كتاف بإسناد طيران التحالف العربي، مشيرًا إلى أن الميليشيات ليس لديها غير الكذب والافتراءات والتنصل من اتفاق السويد وتبادل الأسرى وتلجأ إلى الدعايات المغرضة، وسيتم التخلص قريبا منها وتحرير كل الأراضي اليمنية من قبضتها.
وأوضح المتحدث أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أصبحت اليوم ظاهرة صوتية، نافيًا في الوقت ذاته أسر الميليشيات لألوية تابعة لقوات الشرعية واغتنام أسلحة وآليات، مؤكدًا أن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في معركته لدحر الميليشيات الحوثية المسلحة. يذكر أن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قد تمكن الخميس
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