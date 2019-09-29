المصري يكرر فوزه على بطل زنجبار في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

المصري البورسعيدي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، فوزًا كبيرًا على نظيره ماليندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 (1)، من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ليكرر فوزه على بطل زنجبار، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتأهل الفريق البورسعيدي إلى الدور القادم من المسابقة القارية، وهو دور الـ 32 الثاني، المؤهل إلى دور المجموعات.

لم يحتاج فريق المصري، سوى 4 دقائق فقط، لتسجيل الهدف الأول، عن طريق أحمد ياسر، الذي استقبل عرضية عمر كمال، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، وفي الدقيقة 34، أدرك فريق ماليندي هدف التعادل، عن طريق إبراهيم علي، بعد كرة ثابتة استقبلها برأسه في الشباك. وبعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط

لم يحتاج فريق المصري، سوى 4 دقائق فقط، لتسجيل الهدف الأول، عن طريق أحمد ياسر، الذي استقبل عرضية عمر كمال، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، وفي الدقيقة 34، أدرك فريق ماليندي هدف التعادل، عن طريق إبراهيم علي، بعد كرة ثابتة استقبلها برأسه في الشباك.



وبعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل أحمد ياسر الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل عرضية حسن علي بتسديدة في الشباك، وبعد مرور 4 دقائق اختتم أوستن أوموتو ثلاثية المصري، من تسديدة على يمين حارس بطل زنجبار.



فريق المصري سيطر على مجريات اللقاء، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل تراجع فريق ماليندي إلى وسط ملعبه، ولم يشكل أي خطورة على أحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتنتهي المباراة بفوز المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدف.