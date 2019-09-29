رياضة

المصري يكرر فوزه على بطل زنجبار في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، فوزًا كبيرًا على نظيره ماليندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 (1)، من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ليكرر فوزه على بطل زنجبار، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتأهل الفريق البورسعيدي إلى الدور القادم من المسابقة القارية، وهو دور الـ 32 الثاني، المؤهل إلى دور المجموعات.
لم يحتاج فريق المصري، سوى 4 دقائق فقط، لتسجيل الهدف الأول، عن طريق أحمد ياسر، الذي استقبل عرضية عمر كمال، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، وفي الدقيقة 34، أدرك فريق ماليندي هدف التعادل، عن طريق إبراهيم علي، بعد كرة ثابتة استقبلها برأسه في الشباك. وبعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط
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أيمن يونس

أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
مازيمبى

مازيمبي يتخطى عقبة فوسا جونيور ويتأهل لدور المجموعات

نجح فريق مازيمبي الكنغولى فى التأهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك بعد تغلبه على فوسا جونيور بطل مدغشقر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الإياب التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فريدريك كيباسا فى كونغو فى إطار مواجهات دور الـ32 من البطولة الإفريقية. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب فوس جونيور (ألكسندر رابيمانجارا) بمدغشقر، لكن مازيمبي نجح اليوم فى خطف فوز مهم وغالٍ على ملعبه ليتأهل لدور المجموعات.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لجنة الحكام بعد مباراة المقاولون

شن فرج عامر رئيس نادى سموحة هجوما على لجنة الحكام بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الجولة الـثانية من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهدفين لكل منهما، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين والمصري ولكنني اؤكد ان هناك ضربة جزاء واضحة تمامًا لسموحة عندما شد امير عابد مدافع المقاولون يد رجب نبيل داخل منطقة جزاء المقاولون ، ارجو ان تشاهدها لجنة الحكام واذا كان صحيح ما اقول اتمنى ان تتخذ القرار المناسب.
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المصري- البورسعيدي‎

المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
يانكون -ميشيل- مدرب -حراس -الأهلي

هل ظاهرة مدرب الحراس الأجنبي مفيدة؟.. الخبراء يردون

بدأت ظاهرة الاعتماد على مدربين حراس أجانب فى التوغل داخل الكرة المصرية بشكل كبير، وبعد أن كانت الأندية تعتمد على المدير الفنى الأجنبى ويكون بقية الجهاز الفنى من المحليين، أصبح الأمر مختلفا حاليا، وللمدرب الأجنبى حرية اختيار جهازه المعاون كما يشاء، وأصبحت عادة كبيرة فى الوقت الحالى هى اعتماد المدرب على جهاز معاون له وثابت لا يتغير إلا فى أسوأ الظروف، وهو ما رضخت له العديد من إدارات الأندية لعصر الاحتراف بشكل كامل وتحقيق رغبة المدير الفنى الأجنبى التى تتعاقد معه نظرًا لأنه هو من له الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه النقطة.
المصري وبتروجيت‎ (6)

سالي حكمًا لمواجهة ماليندي والمصري بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: مش فاضي لمهاترات سيد عبد الحفيظ

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: «عندي كلام أقوله لكن أنا مش فاضي للمهاترات، وعندي أخبار مهمة جدا للزمالك أتكلم عنها». وكان عبد الحفيظ، قد قال في حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: «لا يجب أن نتحول من خلاف رياضى إلى خلاف إجرامى، هناك ميكروباص بيطلع من المحور من 11 إلى 2 الصبح من رئيس الموقف لكل الركاب لازم يشتموا فى الأهلى»، في إشارة منه إلى برنامج «الزمالك اليوم» الذى كان يتم عرضه على قناة «المحور».
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