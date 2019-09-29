شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.

على الفور أمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الجريمة «محمود. ع. م»، 35 عامًا، "سباك"، ومقيم مساكن التمليك دائرة قسم كفر الدوار خطيب المجنى عليها. وتمكن المقدم أحمد حمدي، من ضبط المتهم، وبمواجهته