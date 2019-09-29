شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة
تحرير:محمود عبد الصبور
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
جثه_أرشيفية
شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
على الفور أمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الجريمة «محمود. ع. م»، 35 عامًا، "سباك"، ومقيم مساكن التمليك دائرة قسم كفر الدوار خطيب المجنى عليها.
وتمكن المقدم أحمد حمدي، من ضبط المتهم، وبمواجهته
على الفور أمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الجريمة «محمود. ع. م»، 35 عامًا، "سباك"، ومقيم مساكن التمليك دائرة قسم كفر الدوار خطيب المجنى عليها.
وتمكن المقدم أحمد حمدي، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بأنه ارتبط بالمجني عليها وقام بعقد قرانهما منذ شهر تقريبًا، وخلال مكالمة هاتفية بينهما قامت المجني عليها بسبه بطريقة أغضبته مما أدى إلى الذهاب إلى منزلها.
وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام اللواء محمد شرباش مدير المباحث، أنه عقب الوصول إلى منزل خطيبته قام بضربها حتى فارقت الحياة وقام بالفرار حتى تم القبض عليه.