جريمة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
جثه_أرشيفية
جثه_أرشيفية
شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
على الفور أمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الجريمة «محمود. ع. م»، 35 عامًا، "سباك"، ومقيم مساكن التمليك دائرة قسم كفر الدوار خطيب المجنى عليها. وتمكن المقدم أحمد حمدي، من ضبط المتهم، وبمواجهته
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
جثة

مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، أسفل عجلات قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها مزلقان كوبري دراج التابع لقرية جماجمون بمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى «كاملة أحمد على حشاد»، 30 عامًا، وتقيم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.
جثة-طفلة

«جوزي السبب».. أم تغرق رضيعتها في ترعة بالأقصر

تجردت أم من مشاعر الأمومة والرحمة، وتخلصت من رضيعتها بعد خروجها إلى النور وأغرقتها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، وذلك بعد حدوث خلافات زوجية مع زوجها. "الأم الشيطانة" تجردت من مشاعر العطف، وأغرقت رضيعتها "أسيل" التي لم تتجاوز 40 يومًا، وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.
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جثة

مُتعفنة منذ أسبوعين.. الصدفة تكشف وفاة عجوز بالبحيرة

داخل منزل ريفي بقرية الناصرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، توفيت سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، وتعيش مع نجلها الذي يعانى من مرض عقلى ولم يعلم أنها توفيت بسبب مرضه جالسًا بجوار جثتها يوميًا حتى تعفنت وشعر الأهالي وقاموا بإبلاغ ابنها الذي يعمل خارج المحافظة من تصاعد رائحة كريهة من المنزل، وعند قدومه تفاجئ بوفاة والدته. على الفور تم انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث وفريق من الطب الشرعي، الذي أكد أنها توفيت منذ 15 يومًا داخل غرفتها، وقرر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهه جنائية.
حريق-داخل-منزل

بسبب ماس كهربائي.. إصابة 3 أشخاص في حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم السبت، برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية الحوتة التابعة لمركز إيتاي البارود، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتمت السيطرة على النيران بواسطة سيارتي إطفاء من مركز إيتاي البارود، ونقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة وتحديد سببه، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.
جثة-طفل

مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت مدرسة محمد إحسان أبو على الابتدائية بقرية "دمشلي"، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا راح ضحيته تلميذ بالصف الخامس الابتدائى صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من "كولدير" داخل المدرسة، وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة الذي انتدب فريقا من النيابة العامة للمعاينة، وآخر من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا للتصرح بالدفن.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
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