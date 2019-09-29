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«إنفينكس» تستعد لطرح هاتف HOT 8 أكتوبر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
هاتف إنفينكس
هاتف إنفينكس
تستعد شركة Infinix لطرح هاتفها الجديد INFINIX HOT 8 مطلع شهر أكتوبر المقبل، في السوق المصرية، والمتوقع أن يأتي بمواصفات قوية وسعر تنافسي في متناول يد شريحة كبيرة من المستخدمين في مصر، ويعد HOT 8 الجيل القادم من هواتف INFINIX HOT 7 الذي تم إطلاقه بداية العام الجاري وحقق طفرة كبيرة في فئته مجتاحا السوق المصرية، حيث إنه الهاتف الأول بالسوق في فئة الـ2000 جنيه المزود بكاميرات أمامية وخلفية مزدوجة، وسعة تخزين 64 جيجابت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجارام وهو ما جعل الهاتف يشهد طلبًا قويا على الشراء، خاصة من الشباب وأولئك المتحمسين للتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن يتفوق هاتف HOT 8 على الجيل السابق، وسيقوم الجهاز الجديد بدمج العديد من أحدث التقنيات لغرض الترفيه، وسيتم تحسين مكبرات الصوت في وضع DIRAC مع تزامن وضع الصوت والحفلات DIRAC معًا كإخراج صوت واحد، وسيحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير وشاشة أكبر.             
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