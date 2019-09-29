«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

جثة- أرشيفية

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.

وأشار في التحقيقات إلى أن صديقة قام بتقييد المجني عليه وأثناء الضرب أصيب بجرح في اليد وبعدها ذهبت للمستشفى لعلاج الجرح وتم القبض عليه داخل المستشفى. وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بالعثور على جثة لشخص بها عدة طعنات نافذة، وعلى الفور انتقل العميد