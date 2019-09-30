بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشَفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

كيتو دايت

فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام. قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.

تشعر "كاي" الآن بسعادة أكثر من أي وقت مضى عندما وصل وزنها إلى 107 كيلوجرامات، حتى إن الآلام المزمنة التي أصيبت بها لم تعد تشعر بها، حيث قالت: "اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء". كما