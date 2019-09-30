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بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشَفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كيتو دايت
كيتو دايت
فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام. قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.
تشعر "كاي" الآن بسعادة أكثر من أي وقت مضى عندما وصل وزنها إلى 107 كيلوجرامات، حتى إن الآلام المزمنة التي أصيبت بها لم تعد تشعر بها، حيث قالت: "اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء". كما
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سمك-التونة-يخلصك-من-الوزن-الزائد

«تفقد عناصر مهمة».. ريجيم التونة لا يفيدك كثيرا

عند اتباع نظام غذائي من أجل تحسين صحة الجسم أو الحفاظ على الوزن أو حتى فقدان الزائد منه، فأول ما تقوم به هو البحث عن أفضل ريجيم يساعدك في تخفيف وزنك في مدة قصيرة، ومن المعروف أن التونة من الأطعمة المهم تناولها عند اتباع نظام غذائي حتى وإن كان مرة واحدة في الأسبوع. وهناك ما يسمى بـ"ريجيم التونة" فهو عبارة عن نمط غذائي قصير الأجل تتناول فيه التونة والماء لمدة 3 أيام، للحصول على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل وبروتين أكثر، وعلى الرغم من أنه يسبب فقدان الوزن بسرعة فإنه يحمل العديد من الجوانب السلبية.
البطن

دراسة: الإجهاد يؤدي إلى ظهور دهون البطن

تحاول فقدان وزنك في كثير من الأحيان بشتى الطرق، ولكن الأمر لا يتم كما تريد، بل قد يصل إلى اكتسابك الوزن بدلا من ثباته، حتى وإن كنت تتناول أطعمة صحية وتمارس التمارين الرياضية، فهل ركزت على أن التوتر قد يكون سببا وجيها لما يحدث لك؟ في الغالب لا، ولهذا سيكون عليك البدء في تقليله. قالت عالمة الكيمياء الحيوية، ليبي ويفر، إنه على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأمر بسيط كالتركيز على السعرات الحرارية، فإن الكثيرين من الأشخاص يركزون على طرق خاطئة في محاولتهم للنحافة والصحة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وزيادة- الوزن

المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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سمك-التونة-يخلصك-من-الوزن-الزائد

«تفقد عناصر مهمة».. ريجيم التونة لا يفيدك كثيرا

عند اتباع نظام غذائي من أجل تحسين صحة الجسم أو الحفاظ على الوزن أو حتى فقدان الزائد منه، فأول ما تقوم به هو البحث عن أفضل ريجيم يساعدك في تخفيف وزنك في مدة قصيرة، ومن المعروف أن التونة من الأطعمة المهم تناولها عند اتباع نظام غذائي حتى وإن كان مرة واحدة في الأسبوع. وهناك ما يسمى بـ"ريجيم التونة" فهو عبارة عن نمط غذائي قصير الأجل تتناول فيه التونة والماء لمدة 3 أيام، للحصول على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل وبروتين أكثر، وعلى الرغم من أنه يسبب فقدان الوزن بسرعة فإنه يحمل العديد من الجوانب السلبية.
تناول-القهوة

بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم. وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.
بكتيريا-المعدة

تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
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