بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشَفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء
فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام.
قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.
تشعر "كاي" الآن بسعادة أكثر من أي وقت مضى عندما وصل وزنها إلى 107 كيلوجرامات، حتى إن الآلام المزمنة التي أصيبت بها لم تعد تشعر بها، حيث قالت: "اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء".
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تشعر "كاي" الآن بسعادة أكثر من أي وقت مضى عندما وصل وزنها إلى 107 كيلوجرامات، حتى إن الآلام المزمنة التي أصيبت بها لم تعد تشعر بها، حيث قالت: "اليوم يمكنني أن أقول بثقة إنني لن أتخلى عن نفسي مرة أخرى، فنوعية حياتي المكتشفة حديثا مهمة جدا بالنسبة لي، أنا خالية من الألم المزمن وأعيش حياة تعتمد على الدواء".
كما أوضحت أنه بعد فقدانها للوزن لم تعد بحاجة إلى القلق حول اختيارها مقعدا تجلس عليه، كما وجدت الكثير من الحرية والصحة والسعادة، حيث أدركت خطأها بعد اكتسابها 51 كيلوجراما خلال عام، مع تساقط شعرها، وذلك حسبما ذكر موقع «ذا صن» البريطاني.
وأشارت إلى ذهابها مرارا لإخصائي الغدد الصماء في محاولة لمعرفة السبب الرئيسي في اكتسابها المزيد من الوزن كل فترة، وبين مرض المناعة الذاتية والإجهاد والاكتئاب، كان شعرها يتساقط، حتى إنها توقفت عن الاهتمام بالعديد من الأشياء في حياتها.
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كشفت تلك السيدة عن اختبائها من أصدقائها خوفا من التعليق على وزنها الزائد المفاجئ، ولكن بعد الوصول إلى 114 كيلوجراما، قررت "كاي" الانضمام إلى مجموعة دعم نظام الكيتو، وعلى الرغم من توقف نشاط المجموعة بعد 3 أشهر، فإنها صممت على الاستمرار.
كان من سوء حظها خلال رحلتها لفقدان الوزن أنها أصيبت بفيروس دمر الأعصاب في جسدها، لكنها لم تسمح لهذا بأن يؤثر فيها، وما بين محاولة المشي مرة أخرى والإقامة في المستشفى، ما زالت تتمكن من الحفاظ على نظامها الغذائي منخفض الكربوهيدرات.
بعد عام واحد اكتسبت كيلوجراما، ولم تمارس أي تمرين، وبالإضافة إلى نظام الكيتو كانت تركز في بعض الأحيان على الصيام المتقطع.
تعرف على أضرار وفوائد الصيام المتقطع
وقالت "كاي": "أنا لا أتتبع الكربوهيدرات أو البروتينات أو الدهون أو السعرات الحرارية اليومية، تتبعتها في البداية فقط لأتعرف على عدد الكربوهيدرات والسعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة التي أتناولها، لكن في الوقت الحاضر أحاول ببساطة تناول عدد قليل من الكربوهيدرات قدر الإمكان وتناول الطعام بشكل حدسي، كما تمكنت من الحفاظ على جسمي دون الذهاب إلى الجيم في أول عام".
بعد أن أصبحت "كاي" قادرة على المشي فإنها كانت متحمسة للعودة إلى الركض، ومن ناحية اخرى، أوضحت: "التمارين الرياضية ليست ضرورية لتكون ناجحًا في نظام كيتو الغذائي، ومع ذلك، فإن النشاط الأيروبي ورفع الأثقال لهما أهمية كبيرة لأسباب عديدة أخرى، مثل صحة القلب والأوعية الدموية، وبناء العضلات".
تحرص "كاي" الآن على تشجيع الآخرين على اتباع خطواتها ومحاولة فقدان الوزن، وأوضحت أنه إذا كان لديك الكثير من الوزن الذي عليك أن تخسره، فلا تُحبط، وقالت: "أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لك هي إيجاد الدعم، ففقدان الوزن صعب لمجموعة متنوعة من العوامل".
ما نظام الكيتو؟
نظام غذائي عالي الدهون ومتوسط البروتين منخفض الكربوهيدرات، يعتمد على الدهون للحصول على الطاقة بدلا من الكربوهيدرات، يستخدمه الكثيرون لإنقاص الوزن، وينصح به بعض الأطباء كعلاج للعديد من الأمراض، منها مرض السرطان، واضطراب الأعصاب، والصرع.