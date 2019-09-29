بعد تغيبه عن التدريبات.. صالح جمعة يعود للأهلى

تحرير:أحمد محمد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

مران الأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، واشتمل المران على جانب بدني، تحت إشراف توماس بينكيل، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وخصص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في المران.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على منح تعليمات خاصة للاعبين، وتصويب الأخطاء، في بداية الإعداد لمواجهة الإنتاج الحربي. وانتظم صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، في المران الجماعي، بعد تغيبه عن مران لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت على مدار يومين متتاليين، بعدما أثير عن غضب اللاعب