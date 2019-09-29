في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

جثة طفل- أرشيفية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال ضباط القسم والدتهما، قالت إنها تركت الطفلين يلعبان أعلى سرير غرفة النوم ونزلت الشارع لشراء «حاجة ساقعة» للمدرس الذي حضر لمنزلهما لإعطاء درس خصوصي ابنيها الآخرين. وقالت الأم في التحقيقات، إنه بمجرد خروجها من باب العقار وجدت طفليها «أحمد وساندي»، جثتين هامدتين غارقين في