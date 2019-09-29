الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

دار الإفتاء المصرية

علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟ وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".

وردًا على تساؤل آخر، حول حكم تأجيل الأذان بعد الأذان بخمس دقائق، أكد "عبدالسميع"، أن الأذان شرع لتعريف الناس بدخول الوقت، ولو كان مسجد لابد أن يؤذن في وقت الأذان الشرعي، ولا يجوز تأخير الأذان؛ لكون هذا يسبب ضررا للناس، ولو كان الأذان لنفسه في منزله، فليس هناك مانع من ذلك، موضحًا أن الأذان للمصلي المنفرد