الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا
تحرير:إسلام الشاذلي
٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
دار الإفتاء المصرية
علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟
وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".
وردًا على تساؤل آخر، حول حكم تأجيل الأذان بعد الأذان بخمس دقائق، أكد "عبدالسميع"، أن الأذان شرع لتعريف الناس بدخول الوقت، ولو كان مسجد لابد أن يؤذن في وقت الأذان الشرعي، ولا يجوز تأخير الأذان؛ لكون هذا يسبب ضررا للناس، ولو كان الأذان لنفسه في منزله، فليس هناك مانع من ذلك، موضحًا أن الأذان للمصلي المنفرد
وردًا على تساؤل آخر، حول حكم تأجيل الأذان بعد الأذان بخمس دقائق، أكد "عبدالسميع"، أن الأذان شرع لتعريف الناس بدخول الوقت، ولو كان مسجد لابد أن يؤذن في وقت الأذان الشرعي، ولا يجوز تأخير الأذان؛ لكون هذا يسبب ضررا للناس، ولو كان الأذان لنفسه في منزله، فليس هناك مانع من ذلك، موضحًا أن الأذان للمصلي المنفرد مستحب وليس واجبا".
وعن صحة أن من عشق ومات فهو شهيد وفقًا لما جاء في الحديث الشريف: "مَن عشق فعفَّ فمات فهو شَهيد".
وأوضح "عبدالسميع" أن مسألة الحب أي الشعور القلبي من الأمور الجبلية التي لا يملكها الإنسان، وهي مثل الكره والغيرة، والشرع لا يتدخل في الأمور الجبلية فلا يصادر الشرع على غيرة المرأة، والذي يُحاسب عليه الشرع هو الفعل الناتج عن الحب، فإن أحب الإنسان ولم يفعل أي شيء فهذا ليس حراما، بينما من يحب امرأة متزوجة ولا تحل له ويذهب ليكلمها فهذا حرام شرعًا، وهذا سبب الحديث: "مَن عشق فعفَّ فمات فهو شَهيد"، أي أن هذا الشخص عشق وعف عن نقل هذا الحب للمحبوبة وكتم عشقه؛ لكونه لا يستطيع الزواج أو لا يجوز لها شرعًا، ومات فله أجر الشهيد، منوهًا إلى أن هذا الحديث تحدث البعض في بيان سنده، وأوضح أن هناك أسانيد تدل على أنه حديث حسن ومقبول.