فرج عامر يهاجم لجنة الحكام بعد مباراة المقاولون

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

فرج عامر

شن فرج عامر رئيس نادى سموحة هجوما على لجنة الحكام بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الجولة الـثانية من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهدفين لكل منهما، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين والمصري ولكنني اؤكد ان هناك ضربة جزاء واضحة تمامًا لسموحة عندما شد امير عابد مدافع المقاولون يد رجب نبيل داخل منطقة جزاء المقاولون ، ارجو ان تشاهدها لجنة الحكام واذا كان صحيح ما اقول اتمنى ان تتخذ القرار المناسب.

وأكد فرج عامر في تغريدة أخرى أنه حزين من التعادل أمام سموحة حيث أن فريقه كان الأفضل خلال اللقاء، وكتب قائلاً: " حزين جدا للتعادل مع المقاولون .. سموحة كان الافضل وارتكبنا أخطاء ساذجة جدا في وقت قاتل جدا من توقيت المباراة ، لكن القادم افضل باذن الله". انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين