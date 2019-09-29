رياضة

فرج عامر يهاجم لجنة الحكام بعد مباراة المقاولون

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
فرج عامر
فرج عامر
شن فرج عامر رئيس نادى سموحة هجوما على لجنة الحكام بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الجولة الـثانية من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهدفين لكل منهما، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين والمصري ولكنني اؤكد ان هناك ضربة جزاء واضحة تمامًا لسموحة عندما شد امير عابد مدافع المقاولون يد رجب نبيل داخل منطقة جزاء المقاولون ، ارجو ان تشاهدها لجنة الحكام واذا كان صحيح ما اقول اتمنى ان تتخذ القرار المناسب.
وأكد فرج عامر في تغريدة أخرى أنه حزين من التعادل أمام سموحة حيث أن فريقه كان الأفضل خلال اللقاء، وكتب قائلاً: " حزين جدا للتعادل مع المقاولون .. سموحة كان الافضل وارتكبنا أخطاء ساذجة جدا في وقت قاتل جدا من توقيت المباراة ، لكن القادم افضل باذن الله". انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين
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أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

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المقاولون يتعادل إيجابيا أمام سموحة في الدورى

تعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره سموحة بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى، سجل لصالح سموحة كل من محمود عزت وحسام حسن، بينما على الجانب الاخر سجل لصالح المقاولون كلًا من طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيرى. وبهذا التعادل يحتل ذئاب الجيل صدارة جدول الدورى مؤقتًا برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، بينما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل اليوم.
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عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

بالأرقام.. ماذا قدم عماد النحاس أمام سموحة؟

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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