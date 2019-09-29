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السيسي يوجه بتنفيذ المتحف المصري الكبير طبقًا للمعايير العالمية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وذلك من ناحية تطورات المراحل الأخيرة لإنشاء المتحف، وتجهيزات استقبال وعرض القطع الأثرية، وكذا أعمال إنشاء القاعات المتعددة الملحقة بالمتحف، ومنطقة الخدمات التجارية، حيث
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السيسي (1)

السيسي: الإسلام ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويدعو للأمان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر، موجها بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا

علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟ وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب «الفنية للتكنولوجيا»

قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
علي المصيلحي

بـ1.5 مليون جنيه.. «المصيلحي» يفتتح مكتبين تموين بقليوب وشبرا

افتتح الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه على مساحة 85 مترا لكل مكتب، وذلك لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوى أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز. ووجه المصيلحي، القائمين على المكتبين بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة.
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سفينة-خوفو (2)

3 شركات وطنية لنقل مركب خوفو للمتحف الكبير

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه جاري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعه الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك 3 شركات وطنية ستتولى عملية نقل المركب، مضيفًا أنه جاري كذلك تصميم المبنى الخاص بالمراكب بالمتحف للانتهاء منه بالتوازي مع عملية نقل المركب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من عملية رفع الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية والتي سيتم وضعها مع مركب خوفو الأولى بالمتحف الكبير.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

الحكومة عن بيع المباني التاريخية: ثروة لا تُقدر بثمن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الشائعات تماما، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.
وزير-الآثار-في-قصر-محمد-علي (1)

«تكلف 194 مليون جنيه».. افتتاح قصر محمد علي 2020

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، وذلك بتكلفة 194 مليون جنيه, كما تفقدا أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة، يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، إذ يعد القصر واحد من أحد أهم المناطق الأثرية في محافظة القليوبية.
وزير-الآثار-خالد العناني-في-قصر محمد-علي-باشا (3)

الآثار: خط أتوبيس نهري لنقل زائري قصر محمد علي بشبرا

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الموقع المتميز لقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة على النيل، دفع الجهات المعنية إلى عمل دراسة لإنشاء مرسى نهري يخدم القصر بعد تطويره، إذ تم التنسيق لإنشاء خط أتوبيس نهري لنقل السياح والزائرين من القاهرة إلى القصر لتحقيق راحتهم والبعد عن الزحام والقيام برحلة ترفيهية، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال ترميم القصر، اليوم الخميس، تمهيدا لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد، ورافقه في الجولة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
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