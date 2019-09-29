رياضة

مازيمبي يتخطى عقبة فوسا جونيور ويتأهل لدور المجموعات

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
مازيمبي الكنغولى
مازيمبي الكنغولى
نجح فريق مازيمبي الكنغولى فى التأهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك بعد تغلبه على فوسا جونيور بطل مدغشقر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الإياب التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فريدريك كيباسا فى كونغو فى إطار مواجهات دور الـ32 من البطولة الإفريقية. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب فوس جونيور (ألكسندر رابيمانجارا) بمدغشقر، لكن مازيمبي نجح اليوم فى خطف فوز مهم وغالٍ على ملعبه ليتأهل لدور المجموعات.
وجاء مازيمبي ضمن قائمة المتأهلين والتى ضمت كلا من الترجى التونسى، الأهلى المصرى، وبلاتينيوم بطل زيمبابوى وزيسكو يونايتد الزامبي، والرجاء المغربى، ماميلودى صن داونز الجنوب الإفريقي الذى تأهل بنتيجة تاريخية بعد الفوز بنتجة 11- 1. كما جاء فى القائمة كل من بترو أتليتكو الأنجولى واتحاد العاصمة الجزائرى
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بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

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ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

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