رياضة

أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
أيمن يونس
أيمن يونس
هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
وكتب يونس عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مسؤولو فريق جينيراسيون السنغالي.. تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة... هما بيستندوا على إيه لرفضهم لعب المباراة ضد الزمالك اليوم.. لوائح الاتحاد الإفريقي واضحة وفي صالح الزمالك تماما في شق التأجيل، والظروف واضحة مش محتاجة توضيح للأحداث في
اقرأ المزيد
مازيمبى

مازيمبي يتخطى عقبة فوسا جونيور ويتأهل لدور المجموعات

نجح فريق مازيمبي الكنغولى فى التأهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك بعد تغلبه على فوسا جونيور بطل مدغشقر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الإياب التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فريدريك كيباسا فى كونغو فى إطار مواجهات دور الـ32 من البطولة الإفريقية. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب فوس جونيور (ألكسندر رابيمانجارا) بمدغشقر، لكن مازيمبي نجح اليوم فى خطف فوز مهم وغالٍ على ملعبه ليتأهل لدور المجموعات.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لجنة الحكام بعد مباراة المقاولون

شن فرج عامر رئيس نادى سموحة هجوما على لجنة الحكام بعد مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الجبل الأخضر، فى إطار الجولة الـثانية من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهدفين لكل منهما، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "انا لن ازايد علي ماحدث من حكم مباراةً المقاولين والمصري ولكنني اؤكد ان هناك ضربة جزاء واضحة تمامًا لسموحة عندما شد امير عابد مدافع المقاولون يد رجب نبيل داخل منطقة جزاء المقاولون ، ارجو ان تشاهدها لجنة الحكام واذا كان صحيح ما اقول اتمنى ان تتخذ القرار المناسب.
جماهير الأهلي في التتش-3

بعد تغيبه عن التدريبات.. صالح جمعة يعود للأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، واشتمل المران على جانب بدني، تحت إشراف توماس بينكيل، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وخصص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في المران.
اقرأ المزيد من الأخبار
جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الأزمة مستمرة.. منع جينيراسيون فوت من دخول بتروسبورت

تواجدت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ووجه مسئولو ملعب بتروسبورت، صدمة لبعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن الزمالك لم يحجز أرضية الاستاد من أجل خوض التدريب الأخير عليه، رغم أن المباراة ستقام يوم الأحد بعد نقلها إلى ملعب برج العرب، بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالي، لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.
ميتشو

ميتشو: جينيراسيون فريق قوي واستغل الأرض والجمهور

أكد المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الزمالك، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك جينيراسيون فوت السنغالي، مهم للغاية رغم خسارة الأبيض بهدفين مُقابل هدف، وقال ميتشو في تصريحاته عقب اللقاء "مباراة اليوم انتهت والفريق كان لديه خطة واستراتيجية واعتمد على ترحيل الكرة من أجل تنفيذ الخطة".. وأشار المدرب الصربي، إلى أن الفريق السنغالي كانت لديه ميزة اليوم وهي اللعب على أرضه ووسط جماهيره وهي الميزة التي ستكون لنا في مباراة العودة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]