أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

أيمن يونس

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.

وكتب يونس عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مسؤولو فريق جينيراسيون السنغالي.. تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة... هما بيستندوا على إيه لرفضهم لعب المباراة ضد الزمالك اليوم.. لوائح الاتحاد الإفريقي واضحة وفي صالح الزمالك تماما في شق التأجيل، والظروف واضحة مش محتاجة توضيح للأحداث في