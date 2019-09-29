السيسي: الإسلام ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويدعو للأمان

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر، موجها بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة من خلال برامج تدريبية تشمل إلى جانب علوم الدين، دراسة اللغات الأجنبية وعلم النفس والاجتماع ومفاهيم الأمن القومي، والمدارس الفكرية والفلسفية المختلفة، وآليات