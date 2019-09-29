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السيسي: الإسلام ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويدعو للأمان

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ويحض على السلام والأمان والبناء والتعايش السلمي بين البشر، موجها بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة من خلال برامج تدريبية تشمل إلى جانب علوم الدين، دراسة اللغات الأجنبية وعلم النفس والاجتماع ومفاهيم الأمن القومي، والمدارس الفكرية والفلسفية المختلفة، وآليات
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السيسي (4)

السيسي يوجه بتنفيذ المتحف المصري الكبير طبقًا للمعايير العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء ترد على أحد متابعيها: من كتم حبه مات شهيدًا

علق الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين للصفحة الرسمية للإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، والذي جاء خلاله، هل يجوز استرداد الخاطب للذهب من خطيبته بعد فسخ الخطبة؟ وعقب عبدالسميع، خلال البث المباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلا: "إن المستقر عليه فقهًا أن الشبكة هي جزء من المهر، والمهر يستحق كاملا بالدخول، ويستحق نصفه بكتب الكتاب، ولو لم يكتب الكتاب ولم يدخل بها، فلا تستحق الشبكة ولا أي شيء من المهر".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب «الفنية للتكنولوجيا»

قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني ووقف قرار إلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، والتي حملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
علي المصيلحي

بـ1.5 مليون جنيه.. «المصيلحي» يفتتح مكتبين تموين بقليوب وشبرا

افتتح الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه على مساحة 85 مترا لكل مكتب، وذلك لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوى أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز. ووجه المصيلحي، القائمين على المكتبين بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة.
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السيسي (5)

السيسي يوجه بالاستمرار في النهوض بصناعة الغزل والنسيج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، حيث يأتي ذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بمقر إقامته في نيويورك، وفدا يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد حرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين، وأكد الرئيس أيضا حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.
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السيسي: نقبل الانتقاد.. ومحاولات حشد المصريين للتظاهر فشلت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين مصر والولايات المتحدة، وقدرة هذه العلاقات على مواجهة كافة الظروف الصعبة، جاء ذلك في كلمته خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بنيويورك مع مجموعة من الشخصيات الأمريكية المؤثرة على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الموضوعات في المنطقة مترابطة ولا تنفصل بعضها عن بعض، لافتًا إلى أنه لا يمكن فصل الإرهاب عن محاولات السيطرة على المنطقة.
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تعزيز التعاون بين مصر وروسيا في تجديد الخطاب الديني

اتفقت وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا على التعاون المشترك، في مجال تدريب الأئمة وشباب المفتين بمختلف الإدارات الدينية التابعة للإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا وتجديد الخطاب الديني والتصدي للفكر المتشدد، جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام لروسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي.
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