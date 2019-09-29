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الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
الفريق أحمد قايد صالح
الفريق أحمد قايد صالح
قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفريق صالح خصص اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية؛ للإشراف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ انطلاقًا من غواصتين ضد أهداف برية.كما استمع صالح إلى عرض حول مراحل وسير التمرين المنفذ على مستوى مضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية في وهران، فضلًا عن
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اليمن: مقتل 1500 حوثي بصعدة خلال الـ3 أسابيع الماضية

أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بمقتل 1500 عنصر من الميليشيات الحوثية خلال الـ3 أسابيع الماضية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، مضيفًا أنه تم تدمير 250 عربة حوثية علاوة على غرفة عمليات للميليشيات، لافتا إلى التقدم المتتالي للقوات اليمنية في مديرية كتاف بإسناد طيران التحالف العربي، مشيرًا إلى أن الميليشيات ليس لديها غير الكذب والافتراءات والتنصل من اتفاق السويد وتبادل الأسرى وتلجأ إلى الدعايات المغرضة، وسيتم التخلص قريبا منها وتحرير كل الأراضي اليمنية من قبضتها.
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حريق هائل بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا متطورا بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية. وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. ووفقاً لمصادر لوكالة "سبق" السعودية، فتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
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عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
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قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
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الفريق-قايد-صالح

استعدادا لسباق الرئاسة.. الجيش الجزائري يوجه رسالة للناخبين

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إذ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.
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15 سنة سجن لشقيق بوتفليقة و3 مسؤولين سابقين

قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
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الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
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احتجاجات في الجزائر تدعو إلى رحيل قائد الجيش

يواصل آلاف الجزائريين مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة ومدن أخرى للأسبوع الـ 30 على التوالي، في الوقت الذي يؤيد فيه الجيش ولجنة الحوار إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، إذ ردد عدد من المحتجين في شوارع العاصمة، اليوم الجمعة، هتافات تدعو إلى رحيل قائد الجيش، أحمد قايد صالح، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط السياسي، كريم طابو، الذي اعتقل أول أمس.. وتأتي احتجاجات اليوم بعد تقديم هيئة الوساطة والحوار توصياتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أيام، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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