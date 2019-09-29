الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

الفريق أحمد قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفريق صالح خصص اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية؛ للإشراف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ انطلاقًا من غواصتين ضد أهداف برية.كما استمع صالح إلى عرض حول مراحل وسير التمرين المنفذ على مستوى مضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية في وهران، فضلًا عن