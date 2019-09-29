الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعة

تحرير:أحمد محمد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

صالح جمعة

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن تدريبات اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.

وواصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، واشتمل المران على جانب بدني، تحت إشراف توماس بينكيل، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية. وخصص رينيه فايلر