تدافع أم تعذيب؟.. «سما» طفلة ضحية نزاع الأبوين على الحضانة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

«سما محمد عبد الظاهر» طفلة عمرها 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ولدت من زيجة فاشلة لم تكمل 27 يومًا، وأسس كل من أبويها حياته المستقرة، وأصبحت الطفلة "كبش فداء" تصفية الحسابات بينهما، والصراع على حضانتها، وكانت والدة الطفلة قد كتبت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطالب بمحاسبة والدة طليقها على تعذيبها لنجلتها أسوة بجدة "جنة وأماني"، إذ وجدت على طفلتها آثار حروق وتعذيب وروت لها الطفلة وقائع وتفاصيل قاسية منها تجويعها وإهمال رعايتها.

وكتبت الأم، على لسان ابنتها تخاطب الأب قائلة: "أنا بنتك اللي سايبها مع تيتا وقاعد في إيطاليا، للأسف هي خانت أمنتك اللى سيبها، وكسرتلي ذراعي ومشوهانى وحرقانى بالنار في فخدي وكانت بتربطني بالحبل في رجل الكنبه ومشوه جسمي بالنار وقصتلى شعري وبتضربني.. ارحمني أنا صغيرة وبدخل أقسام شرطة".وأوضحت والدة سما،

وكتبت الأم، على لسان ابنتها تخاطب الأب قائلة: "أنا بنتك اللي سايبها مع تيتا وقاعد في إيطاليا، للأسف هي خانت أمنتك اللى سيبها، وكسرتلي ذراعي ومشوهانى وحرقانى بالنار في فخدي وكانت بتربطني بالحبل في رجل الكنبه ومشوه جسمي بالنار وقصتلى شعري وبتضربني.. ارحمني أنا صغيرة وبدخل أقسام شرطة".

وأوضحت والدة سما، أن طليقها تزوج وهاجر إلى إيطاليا وظلت الطفلة برعايتها حتى قررت الزواج، واتفقا على إقامة الطفلة مع جدتها لأبيها على أن تقضي يومي الخميس والجمعة مع والدتها، مضيفة: "كنا تمام لغاية الأسبوع الثالث، رفضوا يدوني البنت وضربوني وشتموني وطردوني"، وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات، لتنقطع عنها أخبار ابنتها منذ شهر ديسمبر 2018 حتى الثلاثاء الماضي.

من جانبه، استنكر محمد عبد الظاهر، والد سما، ادعاءات طليقته، مؤكدًا أنها تحاول ابتزازه ماديًا للإنفاق على أسرتها الجديدة، مستغلة أبوته إذ حاول ضم حضانة الطفلة في عدة قضايا خسرها جميعًا ولم يحتضنها إلا في جلسة صلح، وقدمت عدد من البلاغات الكيدية ضد أمه وثبت براءتها.

وقال والد الطفلة لـ"التحرير" إن المنشور كيدي للانتقام منه والرغبة في طلب المال وتصفية خلافات عائلية ونسب إذ تزوجت شقيقته من قريب لطليقته وبينهما قضايا نفقة وطلاق.

واستكمل: "منذ أخذ والدتي الطفلة، حجزت لها عند أخصائي سلوكيات بسبب نشأتها في بيئة مختلفة و اعتيادها سلوكيات غير مقبولة والتلفظ بألفاظ بذيئة، أثناء إقامتها مع الأم".

وأوضح أنه غير قادر على رؤية طفلته، وكان يتلصص على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لرؤية أي صورة لها ومعرفة أي خبر عنها منذ ميلادها، ومنذ 7 أيام وقت ادعاء الزوجة_ بحسب كلامه.

وأشار الأب إلى أن "سما" قد سقطت من أعلى المرجيحة وكسر ذراعها بسبب تدافع التلاميذ، وقد فتحت مدرسة الطفلة تحقيق في الواقعة، ولم يتهم طليقته بإهمال رعايتها.

وأضاف: "التحقيقات في البلاغ الكيدي الذي تقدمت به طليقتي اثبت براءة أمي وعادت الطفلة إلى حضانة والدتها من جديد، لأن أي إجراءات عن الحضانة دائما لصالح الأم".

وأكد الأب، أنه سيتخذ إجراءات قانونية، ومن المقرر أن تخضع الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات ومحاسبة المتسبب بها.

وكانت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، تلقت بلاغا من نجدة الطفل، أن جد الطفلة لوالدها اشتكى جدتها لأبوها، في محضر رسمي بالتسبب في كسر ذراعها ولسعها بشمعة في جسدها وغير من الاتهامات.

في السياق ذاته، أكد مصدر أمني أن أهل الطفلة اتهموا بعضهم بتعذيبها وتقدموا ببلاغات ضدها، واتهمت الطفلة الجانبين بضربها وإحداث ما بها من إصابات، وانتهت بعقد جلسة صلح بينهما، وتسلمت أسرة الطفلة لأمها "الجد والجدة" وتعهدوا برعايتها وعدم إيذائها.