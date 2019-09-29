رياضة

ليستر يسقط نيوكاسل بخماسية ويناطح كبار البريمرليج

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي
جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي
نجح فريق ليستر سيتي في حصد فوز سهل أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب كينج باور معقل ليستر، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل لصالح فريق الثعالب كل من ريكاردو دومينجوس باروزا بيريرا، وجيمى فاردى (هدفين) وبول دوميت (هدفًا فى مرماه). بهذا الفوز بدأ ليستر سيتي يناطح الأربعة الكبار محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ16 نقطة، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.
استطاع فريق الثعالب السيطرة على أجواء المباراة منذ الدقائق الأولى ليقص بيريرا شريط الأهداف فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، واستمر حرص نيوكاسيل على مدار المباراة حيث أيقنوا من اللحظة الأولى أن ليستر لديه رغبة في الفوز بالمباراة، ولكن مع طرد إسحاق هايدن لاعب وسط نيو كاسل فى الدقيقة 43 أضعف صمود الفريق
اقرأ المزيد
thumbnail_IMG_3167-2188x1459

مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .
الزمالك...

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
اقرأ المزيد من الأخبار
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون بثلاثية على ملعبه

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف فوز صعب من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب جاديسون بارك معقل التوفيز، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح المان سيتي كل من جابريل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينج، بينما سجل لصالح إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين. وفشل إيفرتون على مدار 13 مباراة في تحقيق أى فوز أمام الستيزنز على ملعبه خلال مواجهات البريمرليج.
وست هام - مانشستر سيتي (1)

السبت الممتاز.. وست هام يتعادل مع بورنموث وولفز ينتصر

تعادل فريق وست هام مع نظيره فريق بورنموث بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب دين كورت فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأحرز لصالح بورنموث كل من جواشا كينج وكالوم ويلسون، بينما سجل هدفي وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. ولم يستطع وست هام إسقاط بورنموث على مدار 6 مبارايات بالبريمرليج. كما حقق وولفرهامبتون فوزًا غاليًا فى نفس الجولة على واتفورد بنتيجة 2- صفر.
بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]