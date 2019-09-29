ليستر يسقط نيوكاسل بخماسية ويناطح كبار البريمرليج

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي

نجح فريق ليستر سيتي في حصد فوز سهل أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب كينج باور معقل ليستر، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل لصالح فريق الثعالب كل من ريكاردو دومينجوس باروزا بيريرا، وجيمى فاردى (هدفين) وبول دوميت (هدفًا فى مرماه). بهذا الفوز بدأ ليستر سيتي يناطح الأربعة الكبار محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ16 نقطة، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

استطاع فريق الثعالب السيطرة على أجواء المباراة منذ الدقائق الأولى ليقص بيريرا شريط الأهداف فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، واستمر حرص نيوكاسيل على مدار المباراة حيث أيقنوا من اللحظة الأولى أن ليستر لديه رغبة في الفوز بالمباراة، ولكن مع طرد إسحاق هايدن لاعب وسط نيو كاسل فى الدقيقة 43 أضعف صمود الفريق