جريمة

النيابة تطلع على تقارير الطب الشرعي لـ«جنة» وشقيقتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
أماني شقيقة الطفلة جنة
أماني شقيقة الطفلة جنة
قال المحامي أسامة أشرف ياسين، من هيئة دفاع الطفلة «أماني» ضحية تعذيب جدتها في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، بحرقها في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة، إن الطفلة تجلس معه داخل النيابة تنتظر صدور القرار النهائي بإيداعها في دار رعاية للأطفال أو منح جدتها لأبيها حضانتها بعد أن سقطت حضانة الجدة المتهمة والدة الأم، وذلك عقب انتهاء اجتماع المحامي العام وكيل النيابة، اليوم الأحد، ومراجعة التقارير الطبية النهائية من الطب الشرعي عن حالة الطفلتين.
وأشار ياسين لـ «التحرير»، أن اجتماع النيابة لمراجعة التحقيقات النهائية وتقارير الطب الشرعي لبيان الحالة الصحية للطفلتين وتعرضهما للتعذيب، مشيرًا إلى تقديمه طلب بضم حضانة الطفلة إلى جدتها لأبيها.وانتهت الطفلة «أماني»، من توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان صحة إنكار الجدة «صفاء»، 40 عامًا، أمام النيابة شربين
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بينهم أطفال..إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا ووقوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.
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تدافع أم تعذيب؟.. «سما» طفلة ضحية نزاع الأبوين على الحضانة

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في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

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«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

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تعذيب طفلة

تدافع أم تعذيب؟.. «سما» طفلة ضحية نزاع الأبوين على الحضانة

«سما محمد عبد الظاهر» طفلة عمرها 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ولدت من زيجة فاشلة لم تكمل 27 يومًا، وأسس كل من أبويها حياته المستقرة، وأصبحت الطفلة "كبش فداء" تصفية الحسابات بينهما، والصراع على حضانتها، وكانت والدة الطفلة قد كتبت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطالب بمحاسبة والدة طليقها على تعذيبها لنجلتها أسوة بجدة "جنة وأماني"، إذ وجدت على طفلتها آثار حروق وتعذيب وروت لها الطفلة وقائع وتفاصيل قاسية منها تجويعها وإهمال رعايتها.
لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
أثار تعذيب أماني شقيقة الطفلة جنة

مش هسيبها.. والد ضحية تعذيب جدتها يرفض إيداعها دار رعاية

قال سمير محمد، عم الطفلة أماني ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة هي وشقيقتها، إن والدها "كفيف" يرفض تركها ويحتضنها في المستشفى ومتأثر بقرار نقلها إلى دار رعاية، مشيرًا إلى أنه أولى برعايتها فقد عاشت الطفلة في كنفه تحت رعاية أبيه وأمه في أمان لعدة سنوات قبل نقلها لحضانة جدتها "صفاء" هي وشقيقتها منذ أقل من عام، مشيرًا إلى أن الأب في حالة نفسية سيئة ومقهورًا لما حل بطفلتيه من حروق وتعذيب، ماتت أحدهما والأخرى مهدد بالحرمان منها.
أماني شقيقة الطفلة جنة

تايم لاين| «جنة وأماني» ضحايا قسوة جدتهما بالدقهلية

"جنة" و "أماني" طفلتين في عمر الزهور من أبوين كفيفين في قرية بساط الدين بمحافظة الدقهلية، لم يدم زواجهما لأكثر من عامين وانفصلا عن بعضهما منذ ما يقرب من 3 سنوات، انتهت الزيجة بالانفصال وتركت الأم الطفلتين وأكبرهما في عامها الثاني، ثم تمكنت من نزع حضانة الطفلتين بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وضمت الطفلتين لها في رعاية والدتها ووالدها، ليهتز الرأي العام من بشاعة تفاصيل تعذيب الطفلتين بوحشية على جريمة البراءة وحرقهما بالنار في أماكن متفرقة من الجسد وتشويه أعضائهم التناسلية.
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