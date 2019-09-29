النيابة تطلع على تقارير الطب الشرعي لـ«جنة» وشقيقتها

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

أماني شقيقة الطفلة جنة

قال المحامي أسامة أشرف ياسين، من هيئة دفاع الطفلة «أماني» ضحية تعذيب جدتها في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، بحرقها في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة، إن الطفلة تجلس معه داخل النيابة تنتظر صدور القرار النهائي بإيداعها في دار رعاية للأطفال أو منح جدتها لأبيها حضانتها بعد أن سقطت حضانة الجدة المتهمة والدة الأم، وذلك عقب انتهاء اجتماع المحامي العام وكيل النيابة، اليوم الأحد، ومراجعة التقارير الطبية النهائية من الطب الشرعي عن حالة الطفلتين.

وأشار ياسين لـ «التحرير»، أن اجتماع النيابة لمراجعة التحقيقات النهائية وتقارير الطب الشرعي لبيان الحالة الصحية للطفلتين وتعرضهما للتعذيب، مشيرًا إلى تقديمه طلب بضم حضانة الطفلة إلى جدتها لأبيها.وانتهت الطفلة «أماني»، من توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان صحة إنكار الجدة «صفاء»، 40 عامًا، أمام النيابة شربين