بينهم أطفال..إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

انقلاب سيارة_أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا ووقوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.

وتبين من التحريات الأولية، أن المصابون هم: «سمر عيد شعبان، 16 سنة، طالبة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعيد شعبان طه، 36 سنة، أعمال حره، مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وعزه عيد شعبان، 13 سنة، طالبة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وأنس عيد شعبان، 12 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم».كما