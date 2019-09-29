جريمة

بينهم أطفال..إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
انقلاب سيارة_أرشيفية
انقلاب سيارة_أرشيفية
أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا ووقوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.
وتبين من التحريات الأولية، أن المصابون هم: «سمر عيد شعبان، 16 سنة، طالبة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعيد شعبان طه، 36 سنة، أعمال حره، مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وعزه عيد شعبان، 13 سنة، طالبة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وأنس عيد شعبان، 12 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم».كما
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أماني شقيقة الطفلة جنة

النيابة تطلع على تقارير الطب الشرعي لـ«جنة» وشقيقتها

قال المحامي أسامة أشرف ياسين، من هيئة دفاع الطفلة «أماني» ضحية تعذيب جدتها في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، بحرقها في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة، إن الطفلة تجلس معه داخل النيابة تنتظر صدور القرار النهائي بإيداعها في دار رعاية للأطفال أو منح جدتها لأبيها حضانتها بعد أن سقطت حضانة الجدة المتهمة والدة الأم، وذلك عقب انتهاء اجتماع المحامي العام وكيل النيابة، اليوم الأحد، ومراجعة التقارير الطبية النهائية من الطب الشرعي عن حالة الطفلتين.
تعذيب طفلة

تدافع أم تعذيب؟.. «سما» طفلة ضحية نزاع الأبوين على الحضانة

«سما محمد عبد الظاهر» طفلة عمرها 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ولدت من زيجة فاشلة لم تكمل 27 يومًا، وأسس كل من أبويها حياته المستقرة، وأصبحت الطفلة "كبش فداء" تصفية الحسابات بينهما، والصراع على حضانتها، وكانت والدة الطفلة قد كتبت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطالب بمحاسبة والدة طليقها على تعذيبها لنجلتها أسوة بجدة "جنة وأماني"، إذ وجدت على طفلتها آثار حروق وتعذيب وروت لها الطفلة وقائع وتفاصيل قاسية منها تجويعها وإهمال رعايتها.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

في غياب والدتهما.. مصرع طفلين سقطا من شرفة عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة غبريال بالرمل شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حادثا بشعا، حيث لقي طفلان مصرعهما عقب سقوطهما من نافذة الشقة سكنهما، أثناء لهوهما أعلى سرير مجاور لنافذة العقار أثناء غياب الأم لذهابها شراء زجاجة مياة غازية. كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار بشارع ابن مؤنس بمنطقة غبريال ووفاتهما في الحال. على الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي: «أحمد. أ»، 5 سنوات، وشقيقته «ساندي. أ»، 3 سنوات، بهما كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
جثه -علي-الطريق (2)

«ضحّك علينا الناس».. فلاح وصديقه يقتلان عاملا بالبحيرة

وسط حالة من التشديدات الأمنية المكثفة داخل محكمة أبو المطامير بالبحيرة، اعترف فلاح باستدراج جاره العامل بغرض تعاطي مخدرات والانتقام منه بمساعدة صديقه قائلا: «علمت أن المجني عليه قام بضرب شقيقي في غيابي وقيده بالحبال، وضحك عليه الناس، فما كان مني إلا أن استدرجته بعد فترة لأخذ حق شقيقي لمعرفتي بالمجني عليه لأنه جاري»، مضيفًا: "اتفقت معه على الخروج لتعاطي المخدرات في سهرة على طريق قرية العشرة، واستقللنا "موتوسيكل"، وعند الوصول لمكان مهجور أخرجت سكينًا كانت معدة للجريمة، وطعنته عدة طعنات حتى انكسرت يد السكين من شدة الطعن.
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نقل مصابين - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، على طريق قرية انفسط، التابعة لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
حادث تصادم - أرشيفية

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم غلق الطريق وإيقاف حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام، ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس،.
قوات-الشرطة (3)

بالأرقام.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 9 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من خلال شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة؛ لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، والعمل على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 10 قطع سلاح ناري و25 قضية اتجار في المخدرات، و40 قضية تموينية و668 مخالفة مرافق، و1635 مخالفة مرورية وتنفيذ 8003 أحكام قضائية متنوعة بنطاق مديرية أمن القليوبية.
حادث-تصادم

مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بميدان رمسيس

تسببت السرعة الزائدة في حادث تصادم مساء اليوم الخميس، بميدان رمسيس، حيث لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرين، أثر تصادم سيارة ملاكي بـ4 سيارات، مما أدى إلى توقفت حركة المرور بالطريق نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ونشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث.. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث،وتسير حركة السير أمام السيارات.
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