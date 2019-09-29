رياضة

ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والتى يقودها تحكيميًا الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري، وذلك فى المباراة التى يغيب عنها الفريق السنغالى حتى الان.
وجاءت التشكيلة التي اختارها ميتشو على النحو التالي: محمد عواد في حراسة المرمي  محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع  طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا فى خط الوسط  خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم  البدلاء: ابو
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مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .
الزمالك...

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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أيمن يونس

أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
جينيراسيون فوت

الأزمة مستمرة.. جينيراسيون في بتروسبورت ويصر على مواجهة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، ويتواجد علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وشريف إسلام مدير التسويق في الزمالك، مع بعثة جينيراسيون فوت في الوقت الحالي لمحاولة الوصول لاتفاق مع الجانب السنغالي. ورفض جينيراسيون التوجه إلى الاسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.
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جينيراسيون يؤكد استحالة مواجهة الزمالك في الإسكندرية

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن أزمة مواجهة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الفريق السنغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي، استحالة مواجهة الفريق الأبيض على استاد برج العرب في الإسكندرية، كما أكد تمسكه في مواجهة الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في القاهرة، متمسكين بخطاب "كاف" الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم في بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غد الأحد، ونقلها إلى برج العرب.
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الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
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