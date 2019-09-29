ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

الزمالك

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والتى يقودها تحكيميًا الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري، وذلك فى المباراة التى يغيب عنها الفريق السنغالى حتى الان.

وجاءت التشكيلة التي اختارها ميتشو على النحو التالي: محمد عواد في حراسة المرمي محمد عبد السلام - محمود علاء - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا فى خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم البدلاء: ابو