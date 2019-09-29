رياضة

المنتخب المصرى للشباب يحقق فوزًا سهلا أمام عمان

تحرير:أحمد بركات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
المنتخب الوطنى للشباب
المنتخب الوطنى للشباب
حقق منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الفراعنة مواليد 2001 الفوز بستة أهداف مقابل هدف على حساب المنتخب العمانى، فى اللقاء الودى الذى جمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نادى الشمس، وسجل لصالح المنتخب كل من عبدالله عادل وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود صابر ومحمد سلامة وريتشارد رضا. وتأتى المباراة فى إطار استعدادات منتخب شباب الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية والتى من المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021، ويأتى ذلك الفوز بعد التعادل السلبي في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب السعودي.
بدأت المباراة بسيطرة تامة للمنتخب الوطنى على أجواء المباراة حيث قص شريط الأهداف عبدالله عادل فى الدقيقة 28، ثم جاء هدف المنتخب الثانى بأقدام إبراهيم عادل فى الدقيقة 42 من عمر المباراة لينتهى الشوط الأاول بنتيجة 2- 0 للمنتخب. ومع بداية الشوط الثانى نجح المنتخب العمانى فى تعديل نتيجة المباراة بهدف فى
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مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .
الزمالك...

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال يعتذر عن قيادة منتخب الفراعنة

أبلغ إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، مسئولي اتحاد الكرة، رسمياً باعتذاره عن عدم تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني. ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تحمل الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، والبالغ راتب شهرين. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.
ايهاب-جلال

تعرف على التشكيل النهائى للجهاز الفني لمنتخب مصر

علمت «التحرير» أن اتحاد الكرة، استقر بشكل نهائى على تشكيلة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية مساء اليوم الأربعاء، الذى عقد بمقر الجبلاية، ومن المقرر أن يتولى الإدارة الفنية للفراعنة إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى -حتى الان-، مع جهازه الفنى الذى كان يشاركه تجربة المصرى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى على النحو التالى: إيهاب جلال مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، حمد إبراهيم مدربا، محمد شوقي مدربا مساعدا، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.
جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (3)

اتفاق بين الزمالك وتذكرتي استعدادًا للموسم الجديد

يوقع مسئولو نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع مسئولي شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي على تطبيق نظام تذكرتي، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذي تم اتباعه في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وحققت تجربة تذكرتي نجاحا كبيرا خلال بطولة أمم إفريقيا بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتي يعقبها استخراج «FAN ID» يحصل من خلاله المشجع على تذاكر أي مباراة يرغب فى متابعتها بالاستاد.
ربيع-ياسين

ربيع ياسين يعلن 22 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام، والذي تتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وضمت القائمة 5 لاعبين من الأهلي، وهم حمزة علاء وعاصم سليم ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر، وانضم من الزمالك أحمد عيد وحسام أشرف، كما انضم إبراهيم عادل ناشئ بيراميدز، واجتمع ربيع ياسين مع بندر باصريح، المدير الفني للمنتخب السعودي، للتنسيق حول المباراة المقبلة بين المنتخبين.
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