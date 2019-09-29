المنتخب المصرى للشباب يحقق فوزًا سهلا أمام عمان

تحرير:أحمد بركات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

المنتخب الوطنى للشباب

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الفراعنة مواليد 2001 الفوز بستة أهداف مقابل هدف على حساب المنتخب العمانى، فى اللقاء الودى الذى جمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نادى الشمس، وسجل لصالح المنتخب كل من عبدالله عادل وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود صابر ومحمد سلامة وريتشارد رضا. وتأتى المباراة فى إطار استعدادات منتخب شباب الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية والتى من المقرر إقامتها فى موريتانيا عام 2021، ويأتى ذلك الفوز بعد التعادل السلبي في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب السعودي.

بدأت المباراة بسيطرة تامة للمنتخب الوطنى على أجواء المباراة حيث قص شريط الأهداف عبدالله عادل فى الدقيقة 28، ثم جاء هدف المنتخب الثانى بأقدام إبراهيم عادل فى الدقيقة 42 من عمر المباراة لينتهى الشوط الأاول بنتيجة 2- 0 للمنتخب. ومع بداية الشوط الثانى نجح المنتخب العمانى فى تعديل نتيجة المباراة بهدف فى