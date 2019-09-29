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بعد غياب 22 عامًا.. عودة «أوبرا عايدة» في الأقصر

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
أوبرا عايدة_ أرشيفية
أوبرا عايدة_ أرشيفية
أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض «أوبرا عايدة»، الذي يعود بعد غياب 22عامًا، وستقام في محافظة الأقصر، وتحديدًا معبد حتشبسوت في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، حيث تستعد ساحة المعبد في البر الغربى بمدينة الأقصر، لاستقبال 150 مغنيًا وعازفًا، يمثلون الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، لتقديم عرضين أوبراليين لأوبرا عايدة القائمة منذ 148 عامًا، من إخراج الألمانى مايكل شتورم، إلى جانب 40 راقصًا مصريًّا، يشاركون فى الفعالية التي تعكس تاريخ وحضارة مصر العظيمة.
حرص على حضور المؤتمر عدد من النجوم، منهم نهال عنبر، والمطرب إيهاب توفيق، والإعلامية لميس الحديدي. وقال الإعلامي خيري رمضام، إن أوبرا عايدة حدث كبير مهم في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذا العرض يثبت أننا قادرون على التواجد رغم مرور الزمن. رئيس اللجنة المنظمة للحفل ياسر مصطفى، قال إن «أوبرا عايدة»،
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أحمد-رزق

«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
محمد هنيدى

محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».
محمد رمضان

رجالة مصر أهم.. محمد رمضان يوجه رسالة لقطر وتركيا من المنصة

"هما عايزينها فوضى"، أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي أداها بحماسة شديدة فور صعوده على المسرح المخصص باحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان المنصة في مدينة نصر، ثم ألقى كلمة على عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بدأها بـ"تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
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انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ينطلق ملتقى ميدفست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات، هي: أسيوط وسوهاج والأقصر. تقام الفعاليات في أسيوط في 4 سبتمبر، وسوهاج في 6 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بالأقصر 8 سبتمبر، ويسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، حيث سيعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، تعقب كل مجموعة جلسة نقاشية يحضرها مجموعة سينمائيين، وأطباء، ومعالجين.
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