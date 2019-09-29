بعد غياب 22 عامًا.. عودة «أوبرا عايدة» في الأقصر

تحرير:التحرير ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

أوبرا عايدة_ أرشيفية

أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض «أوبرا عايدة»، الذي يعود بعد غياب 22عامًا، وستقام في محافظة الأقصر، وتحديدًا معبد حتشبسوت في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، حيث تستعد ساحة المعبد في البر الغربى بمدينة الأقصر، لاستقبال 150 مغنيًا وعازفًا، يمثلون الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، لتقديم عرضين أوبراليين لأوبرا عايدة القائمة منذ 148 عامًا، من إخراج الألمانى مايكل شتورم، إلى جانب 40 راقصًا مصريًّا، يشاركون فى الفعالية التي تعكس تاريخ وحضارة مصر العظيمة.

حرص على حضور المؤتمر عدد من النجوم، منهم نهال عنبر، والمطرب إيهاب توفيق، والإعلامية لميس الحديدي. وقال الإعلامي خيري رمضام، إن أوبرا عايدة حدث كبير مهم في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذا العرض يثبت أننا قادرون على التواجد رغم مرور الزمن. رئيس اللجنة المنظمة للحفل ياسر مصطفى، قال إن «أوبرا عايدة»،