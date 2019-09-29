الزمالك ينتظر إعلان انسحاب جينيراسيون رسميًّا

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

الزمالك وجينيراسيون

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد. ورغم أن بطل السنغال لم يغادر فندق الإقامة في القاهرة إلا أن لاعبي الزمالك توجهوا إلى برج العرب وقاموا بأداء تدريبات الإحماء الخاصة باللقاء، كما نزل طاقم التحكيم بقيادة المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.

ووفقًا للائحة الكاف فإن طاقم التحكيم سينتظر لمدة 20 دقيقة من موعد انطلاق اللقاء في الثامنة مساءً، لإطلاق صافرة نهاية اللقاء معلنا انسحاب بطل السنغال، وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. وأعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض أمام جينيراسيون