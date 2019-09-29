رياضة

بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
بيراميدز
بيراميدز
نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .
بدأ بيراميدز المباراة بشكل هجومى باحثًأ عن الهدف الغالى الذى يمنحه التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية، كما هناك محاولات أيضًا من فريق شباب بلوزداد، عن طريق أمير سعيود لاعب الأهلي السابق، إلا أن محاولاتلم تشكل الخطورة المطلوبة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثانى انتفض الفريق
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مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
الزمالك...

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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الزمالك ينتظر إعلان انسحاب جينيراسيون رسميًّا

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد. ورغم أن بطل السنغال لم يغادر فندق الإقامة في القاهرة إلا أن لاعبي الزمالك توجهوا إلى برج العرب وقاموا بأداء تدريبات الإحماء الخاصة باللقاء، كما نزل طاقم التحكيم بقيادة المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
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بيراميدز في مهمة صعبة أمام بلوزداد بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري، بملعب 5 جويلية 1962، بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات إياب الدور الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في نسختها الـ17، بقيادة الحكم التونسي يوسف السرايري، ويساعده يامن مالوليشي مساعدا أول، ورمزي هرش مساعدا ثانيا، ومعهما الحكم الرابع يسري محمد، ويراقب المباراة الحكم الليبي جمال سالم.
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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الإفريقية، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، وفي المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.
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بيراميدز يتعاقد مع مدافع كوت ديفوار

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع المدافع الدولي الإيفواري ويلفريد كانون البالغ من العمر 26 عامًا، الوافد من نادي أدو دين هاج الهولندي بعدما قضى 5 مواسم بالفريق الهولندي، حيث توج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرًا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم الأخيرة في مصر. وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز، وإنه تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة والتي ستكون بمثابة إضافة قوية.
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خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.
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