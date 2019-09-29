بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

بيراميدز

نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .

بدأ بيراميدز المباراة بشكل هجومى باحثًأ عن الهدف الغالى الذى يمنحه التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية، كما هناك محاولات أيضًا من فريق شباب بلوزداد، عن طريق أمير سعيود لاعب الأهلي السابق، إلا أن محاولاتلم تشكل الخطورة المطلوبة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثانى انتفض الفريق

بدأ بيراميدز المباراة بشكل هجومى باحثًأ عن الهدف الغالى الذى يمنحه التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية، كما هناك محاولات أيضًا من فريق شباب بلوزداد، عن طريق أمير سعيود لاعب الأهلي السابق، إلا أن محاولاتلم تشكل الخطورة المطلوبة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثانى انتفض الفريق الجزائرى أمام بيراميدز محاولًا الوصول لمرمى الفريق المصرى وهو ما انتهى بالفشل، وبعد مسلسل إهدار الفرص من الجانبين قرر سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز التدخل بتغيير حيث أشرك جون انطوى على حساب إسلام عيسي .



وبالفعل كان التغيير هو كلمة سر المباراة، حيث منح جون انطوى بيراميدز هدف التأهل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، واستطاع لاعبو الفريق المصري الحفاظ على الهدف طوال الوقت المتبقى من الشوط الثاني لتنتهي المباراة بتقدم بيراميدز 1-0 .