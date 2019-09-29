رياضة

مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
مباراة الزمالك
مباراة الزمالك
فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
وجاء فى خطاب الكاف للجبلاية انه بعد التطورات الأخيرة فى مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، ادرك الكاف الموقف والاحداث ويقوم حاليًا بدارسة الموقف، كما أدرك أيضًا وجود مباريات فى الدورى المصرى تم اقامتها فى القاهرة وهى : _انبي والجيش على ملعب بتروسبورت يوم 26 سبتمبر  - اف سي مصر وأسوان على ملعب الجيش
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بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .
الزمالك...

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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الزمالك ينتظر إعلان انسحاب جينيراسيون رسميًّا

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد. ورغم أن بطل السنغال لم يغادر فندق الإقامة في القاهرة إلا أن لاعبي الزمالك توجهوا إلى برج العرب وقاموا بأداء تدريبات الإحماء الخاصة باللقاء، كما نزل طاقم التحكيم بقيادة المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
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الزمالك...

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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الزمالك ينتظر إعلان انسحاب جينيراسيون رسميًّا

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد. ورغم أن بطل السنغال لم يغادر فندق الإقامة في القاهرة إلا أن لاعبي الزمالك توجهوا إلى برج العرب وقاموا بأداء تدريبات الإحماء الخاصة باللقاء، كما نزل طاقم التحكيم بقيادة المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والتى يقودها تحكيميًا الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري، وذلك فى المباراة التى يغيب عنها الفريق السنغالى حتى الان.
أيمن يونس

أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
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