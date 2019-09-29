مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

مباراة الزمالك

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.

وجاء فى خطاب الكاف للجبلاية انه بعد التطورات الأخيرة فى مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، ادرك الكاف الموقف والاحداث ويقوم حاليًا بدارسة الموقف، كما أدرك أيضًا وجود مباريات فى الدورى المصرى تم اقامتها فى القاهرة وهى : _انبي والجيش على ملعب بتروسبورت يوم 26 سبتمبر - اف سي مصر وأسوان على ملعب الجيش



وجاء فى خطاب الكاف للجبلاية انه بعد التطورات الأخيرة فى مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، ادرك الكاف الموقف والاحداث ويقوم حاليًا بدارسة الموقف، كما أدرك أيضًا وجود مباريات فى الدورى المصرى تم اقامتها فى القاهرة وهى :



_انبي والجيش على ملعب بتروسبورت يوم 26 سبتمبر



- اف سي مصر وأسوان على ملعب الجيش يوم 28 سبتمبر



-المقاولون وسموحة فى 28 سبتمبر على ملعب المقاولون العرب .



وبناء على ما سبق سيقوم الكاف باتخاذ القرار النهائى بشأن المباراة بعد مناقشته وتكوين وجهة نظر كاملة، خلال اجتماع لجنة المسابقات المقبل.



ونزل لاعبو الزمالك بالفعل إلى أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء، الذي كان من المقرر إقامته في الثامنة من مساء اليوم الأحد.