إصابة ملك المغرب بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين

تحرير:وكالات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

الملك محمد السادس

أعلن الديوان الملكي في بيان له، اليوم الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، إذ جاء في البيان: «تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام». وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما، وفقًا لسكاي نيوز.

وسينوب عن الملك محمد السادس للمشاركة في جنازة شيراك، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفق ما ذكر البيان. وفي عام 2018 أجرى الملك عملية جراحية في القلب، بعد أن كشفت فحوصات عن "عدم انتظام في إيقاع نبض القلب"، بحسب سبوتنيك. ويقوم العاهل المغربي بزيارات متكررة إلى فرنسا حيث يملك قصرا، وأجريت له عملية جراحية