إبراهيم نور الدين يثير أزمة فى لقاء النجم وأشانتى

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

إبراهيم نور الدين

خرج الحكم المصرى إبراهيم نور الدين تحت حراسة مكثفة من قوات الأمن التونسى المكلفة بتأمين مباراة النجم الساحلى وأشانتى كوتوكو الغانى، والتى كان يديرها نور الدين تحكيميًّا، فى إياب دور الـ32 من بطولة دروى أبطال إفريقيا. واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء فى الدقيقة 22 كانت أثارت الجدل، وذلك بعد اصطدام الكرة فى يد لاعب من الفريق الغانى، ليسجل النجم الساحلى منها أول أهداف المباراة بأقدام مرتضى بين أونيس. كما أشهر إبراهيم نور الدين بطاقة حمراء لصدام بن عزيز لاعب أشانتى كوتوكو، فى لقطة شهدت العديد من الاعتراضات من جانب لاعبي الفريق الغاني.

ومع صافرة نهاية المباراة توجه لاعبو الفريق الغانى للحكم معترضين على أدائه وقراراته واتهموه بأنه تسبب في خسارتهم اللقاء، لكن سرعان ما تدخل الأمن التونسي في محاولة لتأمين إبراهيم نور الدين كي يتمكن من الخروج من الملعب. وفاز كوتوكو ذهابا فى غانا بنتيجة 2- 0، قبل أن يفوز النجم بثلاثية نظيفة ويتأهل بنتيجة

ومع صافرة نهاية المباراة توجه لاعبو الفريق الغانى للحكم معترضين على أدائه وقراراته واتهموه بأنه تسبب في خسارتهم اللقاء، لكن سرعان ما تدخل الأمن التونسي في محاولة لتأمين إبراهيم نور الدين كي يتمكن من الخروج من الملعب.

وفاز كوتوكو ذهابا فى غانا بنتيجة 2- 0، قبل أن يفوز النجم بثلاثية نظيفة ويتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وجاء النجم الساحلي ضمن قائمة المتأهلين والتى ضمت كلا من الترجى التونسى، الأهلى المصرى، وبلاتينيوم بطل زيمبابوى وزيسكو يونايتد الزامبي، والرجاء المغربى، ماميلودى صن داونز الجنوب الإفريقي الذى تأهل بنتيجة تاريخية بعد الفوز بنتجة 11- 1، كما ضمت القائمة كلا من بترو أتليتكو الأنجولى واتحاد العاصمة الجزائرى ومازيمبي الكونغولى.