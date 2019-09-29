رياضة

إبراهيم نور الدين يثير أزمة فى لقاء النجم وأشانتى

تحرير:محمد جمال ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
خرج الحكم المصرى إبراهيم نور الدين تحت حراسة مكثفة من قوات الأمن التونسى المكلفة بتأمين مباراة النجم الساحلى وأشانتى كوتوكو الغانى، والتى كان يديرها نور الدين تحكيميًّا، فى إياب دور الـ32 من بطولة دروى أبطال إفريقيا. واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء فى الدقيقة 22 كانت أثارت الجدل، وذلك بعد اصطدام الكرة فى يد لاعب من الفريق الغانى، ليسجل النجم الساحلى منها أول أهداف المباراة بأقدام مرتضى بين أونيس. كما أشهر إبراهيم نور الدين بطاقة حمراء لصدام بن عزيز لاعب أشانتى كوتوكو، فى لقطة شهدت العديد من الاعتراضات من جانب لاعبي الفريق الغاني.
ومع صافرة نهاية المباراة توجه لاعبو الفريق الغانى للحكم معترضين على أدائه وقراراته واتهموه بأنه تسبب في خسارتهم اللقاء، لكن سرعان ما تدخل الأمن التونسي في محاولة لتأمين إبراهيم نور الدين كي يتمكن من الخروج من الملعب. وفاز كوتوكو ذهابا فى غانا بنتيجة 2- 0، قبل أن يفوز النجم بثلاثية نظيفة ويتأهل بنتيجة
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إسلام الشاطر لصالح جمعة: الاهلي لا يقف على لاعب

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الكاف يصدر بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الزمالك

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خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

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في مباراة مثيرة.. الترجى يهزم بطل تشاد بدوري الأبطال

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بترو أتليتكو أول المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

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