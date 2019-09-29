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في جنازة ضخمة.. تشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)

تحرير:وكالات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
الحارس مع الملك سلمان
الحارس مع الملك سلمان
شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع. وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، إذ قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بحسب سبوتنيك.
وأشار إلى أن صديقهما الثالث، الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، جاء إليهما وخلال الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم فأرداه قتيلا.وأصيب اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد
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الملك-محمد-السادس (2)

إصابة ملك المغرب بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين

أعلن الديوان الملكي في بيان له، اليوم الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، إذ جاء في البيان: «تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام». وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما، وفقًا لسكاي نيوز.
احمد-قايد-صالح

الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
هجوم-الحوثيين-على-معكسر-للجيش-اليمني (1)

اليمن: مقتل 1500 حوثي بصعدة خلال الـ3 أسابيع الماضية

أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بمقتل 1500 عنصر من الميليشيات الحوثية خلال الـ3 أسابيع الماضية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، مضيفًا أنه تم تدمير 250 عربة حوثية علاوة على غرفة عمليات للميليشيات، لافتا إلى التقدم المتتالي للقوات اليمنية في مديرية كتاف بإسناد طيران التحالف العربي، مشيرًا إلى أن الميليشيات ليس لديها غير الكذب والافتراءات والتنصل من اتفاق السويد وتبادل الأسرى وتلجأ إلى الدعايات المغرضة، وسيتم التخلص قريبا منها وتحرير كل الأراضي اليمنية من قبضتها.
حريق قطار الحرمين

حريق هائل بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)

تباشر فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا متطورا بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية. وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. ووفقاً لمصادر لوكالة "سبق" السعودية، فتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
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الفغم

عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

بعد مقتله.. سعوديون وفنانون ينعون حارس الملك سلمان

نعى عدد كبير من السعوديين، اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن. وعبر المغردون على "تويتر" خلال الوسم، عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بالحارس الملكي، الذي عمل بتفان وإخلاص لوطنه ومليكه، كما أنهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاج، الذي تصدر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
الملك-سلمان

بأوامر ملكية.. إقالة وزير الطاقة السعودي ونائبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له، كما أمر بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة، وأصدر أمرا ثالثا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين، لدى البحرين بالمرتبة الممتازة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
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