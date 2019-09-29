في جنازة ضخمة.. تشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)

تحرير:وكالات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

الحارس مع الملك سلمان

شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع. وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، إذ قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بحسب سبوتنيك.

وأشار إلى أن صديقهما الثالث، الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، جاء إليهما وخلال الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم فأرداه قتيلا.وأصيب اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد