في جنازة ضخمة.. تشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)
تحرير:وكالات٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
الحارس مع الملك سلمان
شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع.
وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، إذ قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بحسب سبوتنيك.
وأشار إلى أن صديقهما الثالث، الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، جاء إليهما وخلال الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم فأرداه قتيلا.وأصيب اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد
وأشار إلى أن صديقهما الثالث، الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، جاء إليهما وخلال الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم فأرداه قتيلا.
وأصيب اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن.
ويعود نسب عبد العزيز الفعم إلى قبيلة مطير، التي تعرف بحراسة الملوك، وهو ابن عبد الله بن هايف الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وتم تعيين عبد العزيز حارسا للملك بعد وفاة والده عن عمر 47 عاما، قضى منهم 30 في مرافقة العاهل السعودي آنذاك.