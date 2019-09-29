مرتضى منصور: أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون مفتعلة

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مباراة فريقه التى ألغيت بعدما قرر فريق جينيراسيون عدم الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث ضمن الفريق الأبيض التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر طاقم تحكيم المباراة إعلان انسحاب الفريق الضيف وفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (3- 0)، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "طبقنا قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة فى القاهرة بحضور جماهيري".

وأضاف رئيس الزمالك: "ستوقع غرامة مالية كبيرة على الفريق السنغالى بعدما اعتبره مراقب المباراة منسحبا من اللقاء، وسيتم حرمانه من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة عامين". وأردف: "سيتم إرسال تقرير من مراقب المباراة إلى الاتحاد الإفريقي لاعتماد النتيجة من جانب لجنة المسابقات، بعد أن اعتمد رسميا