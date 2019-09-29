رياضة

مرتضى منصور: أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون مفتعلة

تحرير:أحمد ثروت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مباراة فريقه التى ألغيت بعدما قرر فريق جينيراسيون عدم الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث ضمن الفريق الأبيض التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر طاقم تحكيم المباراة إعلان انسحاب الفريق الضيف وفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (3- 0)، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "طبقنا قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة فى القاهرة بحضور جماهيري".
وأضاف رئيس الزمالك: "ستوقع غرامة مالية كبيرة على الفريق السنغالى بعدما  اعتبره مراقب المباراة منسحبا من اللقاء، وسيتم حرمانه من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة عامين". وأردف: "سيتم إرسال تقرير من مراقب المباراة إلى الاتحاد الإفريقي لاعتماد النتيجة من جانب لجنة المسابقات، بعد أن اعتمد رسميا
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صالح-جمعة

إسلام الشاطر لصالح جمعة: الاهلي لا يقف على لاعب

وجه إسلام الشاطر ظهير أيمن النادي الأهلي السابق، رسالة قوية لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بعد تعرضه مؤخرًا لغرامة مالية من جانب مدير الكرة سيد عبد الحفيظ. وقال الشاطر، خلال حلقة الأحد، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إن صالح جمعة عليه أن يعلم بأن العمر يمر سريعا، وأن الالتزام أفضل طريق لتحقيق مايريد. متمًا: «أنت في حاجة لصناعة تاريخ تفتخر به بعد ذلك، لذلك يجب ان تستغل الفرصة وتقدم أفضل ما لديك، كريستيانو رونالدو عنده 34 سنة ومازال طموح بلا حدود».
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الكاف يصدر بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الزمالك

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال الكاف في بيانه إنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون وسيكون هناك قراراً في الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء،
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
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عبد المنعم شطة (2)

شطة: مسؤولون بالكاف وراء أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن هناك بعض المسؤولين داخل الكاف يلعبون دورًا بارزًا في الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، موضحًا أن نادي الزمالك لم يخطئ حتى الآن وأن بعثة الفريق السنغالي كان هدفها واضحًا من البداية بعدما رفضوا السفر إلى برج العرب وطالبوا بإقامة اللقاء في بتروسبورت، في الوقت الذي نقل الكاف بشكل رسمي اللقاء من القاهرة إلى الإسكندرية نظرًا لإقامة اللقاء بحضور جماهيري. وكشف شطة أن استناد بعثة جينيراسيون فوت السنغالي على إقامة بعض المباريات المحلية في الدوري غير منطقي بالمرة.
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مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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الزمالك ينتظر إعلان انسحاب جينيراسيون رسميًّا

نزل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ملعب استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد. ورغم أن بطل السنغال لم يغادر فندق الإقامة في القاهرة إلا أن لاعبي الزمالك توجهوا إلى برج العرب وقاموا بأداء تدريبات الإحماء الخاصة باللقاء، كما نزل طاقم التحكيم بقيادة المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والتى يقودها تحكيميًا الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري، وذلك فى المباراة التى يغيب عنها الفريق السنغالى حتى الان.
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