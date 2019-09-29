شطة: مسؤولون بالكاف وراء أزمة الزمالك وجينيراسيون

٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

شطة

أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن هناك بعض المسؤولين داخل الكاف يلعبون دورًا بارزًا في الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، موضحًا أن نادي الزمالك لم يخطئ حتى الآن وأن بعثة الفريق السنغالي كان هدفها واضحًا من البداية بعدما رفضوا السفر إلى برج العرب وطالبوا بإقامة اللقاء في بتروسبورت، في الوقت الذي نقل الكاف بشكل رسمي اللقاء من القاهرة إلى الإسكندرية نظرًا لإقامة اللقاء بحضور جماهيري. وكشف شطة أن استناد بعثة جينيراسيون فوت السنغالي على إقامة بعض المباريات المحلية في الدوري غير منطقي بالمرة.

وشدد نجم الأهلى الأسبق على أن الرد على محاولات النادي السنغالي التشكيك في سبب نقل المباراة بسيط للغاية؛ لأن المباريات المحلية التي أقيمت في القاهرة بين أندية صغيرة لا تمتلك جماهير، بخلاف أن مباريات بطولات دوري الأبطال والكونفيدرالية يشترط الكاف إقامتها بحضور جماهيري. وشهدت الساعات الأخيرة إرسال الكاف