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حمدان دقلو: سنؤهل المناطق المتأثرة بالحرب في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة في السودان، أن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور غرب السودان، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقا للوثيقة الدستورية، داعيًا خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا جزءا من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج، وحثهم على الانضمام إلى ركب السلام، معربًا عن رغبته في عودة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى العمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة.
ولفت إلى أن الحكومة ستجلس مع المنظمات بشأن العودة، إلى دارفور، داعيًا النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم، أو يريدون العودة إلى مناطقهم. وأكد عضو مجلس السيادة في السودان، على تسهيل قوات الدعم السريع عودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته
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الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
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في جنازة ضخمة.. تشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)

شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع. وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، إذ قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بحسب سبوتنيك.
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إصابة ملك المغرب بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين

أعلن الديوان الملكي في بيان له، اليوم الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، إذ جاء في البيان: «تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام». وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما، وفقًا لسكاي نيوز.
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الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
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الاقتصاد السوداني

خطة الـ9 أشهر.. هل تُخرج السودان من النفق المظلم؟

يعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ سنوات وتفاقم هذا الوضع مؤخرا وهو ما دفع السودانيين إلى الخروج للشارع وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وجاءت الحكومة الانتقالية في السودان لتطلق خطة اقتصادية لإنقاذ هذا الوضع المتردي. وكان اقتصاديون قد حذروا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

شكري: السيسي وجه باستمرار جهود العمل مع السودان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا ندخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان، لدعم العلاقات بين البلدين، مضيفا أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، لتظل دائما في خدمة مصالح الشعبين المشتركة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
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حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
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هذا ما دار باجتماع وزير الخارجية ونظيرته السودانية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني الشقيق، قائلا إن مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام ارادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية. وهنأ شكري الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة استقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب.
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