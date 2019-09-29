حمدان دقلو: سنؤهل المناطق المتأثرة بالحرب في السودان

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

محمد حمدان دقلو

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة في السودان، أن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور غرب السودان، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقا للوثيقة الدستورية، داعيًا خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا جزءا من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج، وحثهم على الانضمام إلى ركب السلام، معربًا عن رغبته في عودة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى العمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة.

ولفت إلى أن الحكومة ستجلس مع المنظمات بشأن العودة، إلى دارفور، داعيًا النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم، أو يريدون العودة إلى مناطقهم. وأكد عضو مجلس السيادة في السودان، على تسهيل قوات الدعم السريع عودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته