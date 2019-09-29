عضو بالكونجرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وآخرين

تحرير:رويترز ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

قال الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن الكونجرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترامب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من زعماء العالم الآخرين، مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي للخطر، مضيفًا: «أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصا بوتين، بطريقة اعتقد هو أنها قد تفيد بصورة شخصية حملته».

وبعد شكوى من أن ترامب طلب خدمة سياسية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأنها مساعدته على الفوز بالرئاسة لفترة ثانية، يحقق أعضاء مجلس النواب في مخاوف من أن تكون تصرفات ترامب قد هددت الأمن القومي ونزاهة الانتخابات. وتضمنت الشكوى محادثة هاتفية طلب خلالها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق مع نائب الرئيس