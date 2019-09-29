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عضو بالكونجرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وآخرين

تحرير:رويترز ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
ترامب_أرشيفية
ترامب_أرشيفية
قال الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن الكونجرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترامب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من زعماء العالم الآخرين، مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي للخطر، مضيفًا: «أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصا بوتين، بطريقة اعتقد هو أنها قد تفيد بصورة شخصية حملته».
وبعد شكوى من أن ترامب طلب خدمة سياسية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأنها مساعدته على الفوز بالرئاسة لفترة ثانية، يحقق أعضاء مجلس النواب في مخاوف من أن تكون تصرفات ترامب قد هددت الأمن القومي ونزاهة الانتخابات. وتضمنت الشكوى محادثة هاتفية طلب خلالها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق مع نائب الرئيس
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دونالد ترامب

من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة

دعا بيتو أورورك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستقالة من منصبه بسبب الجدل المثار حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني، وطلبه من نظيره الأوكراني خلال المكالمة مساعدته في جمع معلومات من شأنها أن تسيئ إلى منافسه الانتخابي، مؤكدا أن هذه ستكون الفرصة الأمثل من أجل توحيد الأمة الأمريكية، إذ قال أورورك في تصريح له اليوم، إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بصورة كبيرة ويزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم بسبب الرئيس، وأفضل ما يجمع شتات الأمة هو «استقالة دونالد ترامب».
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

واشنطن لإيران: إطلاق سراح المعتقلين مقابل زيارة ظريف

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها طلبًا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك، حيث يعالج من السرطان، موضحة في الوقت ذاته أنها ستسمح بذلك إذا أفرجت إيران عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم. بينما قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي، إن سفير بلاده مجيد تخت روانجي، يعالج من السرطان في مستشفى قريب في ضاحية أبر إست سايد في مانهاتن، في الوقت الذي يوجد فيه ظريف في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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ترامب يكشف موقف واشنطن من شن حرب ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بين الدولتين. وقال ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي الإيراني": إن "الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ موقف صارم تجاه الجمهورية الإسلامية لكنها لا تتطلع إلى الحرب".
براين-هوك

أمريكا: على طهران تغيير سياستها قبل أي مفاوضات

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إنه "يجب على طهران أن تبدي تغييرا في سياستها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف هوك في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، أن إيران انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها، وآخر شيء يريده العالم هو دعم السلوك السيئ. ورأى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر عامين ونصف العام، وإيران ترفض الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة وأن المرشد الأعلى الإيراني أمامه خيار العودة إلى المفاوضات أو أن يراقب انهيار اقتصاد بلاده.
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دونالد ترامب

من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة

دعا بيتو أورورك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستقالة من منصبه بسبب الجدل المثار حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني، وطلبه من نظيره الأوكراني خلال المكالمة مساعدته في جمع معلومات من شأنها أن تسيئ إلى منافسه الانتخابي، مؤكدا أن هذه ستكون الفرصة الأمثل من أجل توحيد الأمة الأمريكية، إذ قال أورورك في تصريح له اليوم، إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بصورة كبيرة ويزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم بسبب الرئيس، وأفضل ما يجمع شتات الأمة هو «استقالة دونالد ترامب».
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ترامب يسخر من الديمقراطيين بعد تسريب مكالمته: سيخسرون الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الديمقراطيين في بلاده بـ"نسج القصص"، قائلاً إنهم يعلمون أنهم سوف يخسرون الانتخابات، ضيفا في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، وطاقمه "ينسجون القصص"، وذلك في إشارة إلى التطورات الأخيرة بشأن مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وبرر الرئيس الأمريكي تصرفات الديمقراطيين بأنهم "سيخسرون الانتخابات، هم يعرفون، وهذا هو السبب لما يقومون به"، وفقا لـ "سي إن إن".
دونالد ترامب

خان القسم.. مدير الاستخبارات الأمريكية في شهادته عن مكالمة ترامب

استجوب مجلس النواب الأمريكيون مسؤول الاستخبارات في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول ادعاء ورد في بلاغ شخص مجهول الهوية وأدى إلى مباشرة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس. وكان مدير الأمن القومي بالوكالة جوزيف ماجواير قد رفض عرض تفاصيل الشكوى على الكونجرس، والتي يتعلق الاتهام بمكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، إذ طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في مزاعم فساد متصلة بنجل نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن، وفقًا لما ذكرته الـbbc.
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جو بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأمريكي

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، وإنما شن «هجومًا مباشرًا على استقلال» وزارة العدل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي «تقديم خدمة لنا» من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر. وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
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