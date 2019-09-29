الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

تحرير:وكالات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

قايد صالح

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد قال، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية.وذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن الفريق صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب،