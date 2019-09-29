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الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

تحرير:وكالات ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
قايد صالح
قايد صالح
نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد قال، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية.وذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن الفريق صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب،
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إصابة ملك المغرب بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين

أعلن الديوان الملكي في بيان له، اليوم الأحد، تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتهاب فيروسي حاد في الرئتين، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، إذ جاء في البيان: «تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام». وكان الملك المغربي يعتزم السفر إلى فرنسا للمشاركة في تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي توفي في 26 سبتمبر الجاري عن 86 عاما، وفقًا لسكاي نيوز.
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الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
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احمد-قايد-صالح

الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
الفريق-قايد-صالح

استعدادا لسباق الرئاسة.. الجيش الجزائري يوجه رسالة للناخبين

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إذ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.
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تحدوا الشرطة.. أول احتجاج بالجزائر منذ إعلان موعد الانتخابات

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر، إذ نظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات عددا من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.
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الجزائر: بدء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، في خطاب بثه التليفزيون الجزائري، ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة، إذ قال بن صالح: «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، داعيًا الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراع في يوم 12 ديسمبر قائلا: «أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته».
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