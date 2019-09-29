ميلان يواصل الانهيار ويسقط بثلاثية أمام فيورنتينا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

ميلان

سقط فريق إيه سي ميلان، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020. تقدم إيريك بولجار بالهدف الأول للفيولا الذي يقوده فنيا المدرب فينتشينزو مونتيلا، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، سددها على يسار جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تعرض ماتيو موساكيو للطرد المباشر بعد تدخل قوي للغاية في الدقيقة 55، ليكمل الروسونيري اللقاء بعشرة لاعبين، واستطاع جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة 66. وشهدت الدقيقة 70 تصدي دوناروما لركلة جزاء سددها فيدريكو كييزا، قبل أن يتمكن النجم الفرنسي فرانك ريبيري من تسجيل