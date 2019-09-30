خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

خالد الغندور

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».

وتابع: «في ايه؟ والكاف طلع جواب تاني ليه؟ انتوا متعرفوش ان في عملية إرهابية كبرى حصلت يوم الجمعة؟ لو حصل حاجة تانية غير فوز الزمالك يبقى بالقوة والنفوذ مش باللوائح». وشدد: «أنا غير مطمئن للخطاب الصادر من الاتحاد الإفريقي بعد المباراة بدون اجتماعات، هل هذا هو السيناريو الذي كان يعلمه