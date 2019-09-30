الكاف يصدر بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الزمالك

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

الزمالك

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال الكاف في بيانه إنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون وسيكون هناك قراراً في الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء،

وفجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساءً، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق