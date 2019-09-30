رياضة

الكاف يصدر بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الزمالك

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
الزمالك
الزمالك
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال الكاف في بيانه إنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون وسيكون هناك قراراً في الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء،
وفجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساءً، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق
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صالح-جمعة

إسلام الشاطر لصالح جمعة: الاهلي لا يقف على لاعب

وجه إسلام الشاطر ظهير أيمن النادي الأهلي السابق، رسالة قوية لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بعد تعرضه مؤخرًا لغرامة مالية من جانب مدير الكرة سيد عبد الحفيظ. وقال الشاطر، خلال حلقة الأحد، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إن صالح جمعة عليه أن يعلم بأن العمر يمر سريعا، وأن الالتزام أفضل طريق لتحقيق مايريد. متمًا: «أنت في حاجة لصناعة تاريخ تفتخر به بعد ذلك، لذلك يجب ان تستغل الفرصة وتقدم أفضل ما لديك، كريستيانو رونالدو عنده 34 سنة ومازال طموح بلا حدود».
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

ميلان يواصل الانهيار ويسقط بثلاثية أمام فيورنتينا

سقط فريق إيه سي ميلان، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020. تقدم إيريك بولجار بالهدف الأول للفيولا الذي يقوده فنيا المدرب فينتشينزو مونتيلا، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، سددها على يسار جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.
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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون مفتعلة

تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مباراة فريقه التى ألغيت بعدما قرر فريق جينيراسيون عدم الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث ضمن الفريق الأبيض التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر طاقم تحكيم المباراة إعلان انسحاب الفريق الضيف وفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (3- 0)، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "طبقنا قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة فى القاهرة بحضور جماهيري".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض في مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والتى يقودها تحكيميًا الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزوا كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري، وذلك فى المباراة التى يغيب عنها الفريق السنغالى حتى الان.
أيمن يونس

أيمن يونس يهاجم مسؤولى فريق جينيراسيون السنغالى

هاجم أيمن يونس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطنى السابق بعثة فريق جينيراسيون بطل السنغال، وذلك عقب إصرار مسئولى النادى على عدم الذهاب لملعب المباراة المقرر إقامتها اليوم الأحد أمام الفريق الأبيض فى تمام الساعة الثامنة مساء في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، حيث أكد أن تصرفاتهم غير مقبولة أو مفهومة من عدم خوضهم للقاء وتمسكهم باللعب على ملعب بتروسبورت بالرغم من موافقة الكاف على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام اليوم الأحد في برج العرب بدلا من مساء أمس السبت.
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