رياضة

إسلام الشاطر لصالح جمعة: الاهلي لا يقف على لاعب

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
صالح جمعة
صالح جمعة
وجه إسلام الشاطر ظهير أيمن النادي الأهلي السابق، رسالة قوية لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بعد تعرضه مؤخرًا لغرامة مالية من جانب مدير الكرة سيد عبد الحفيظ. وقال الشاطر، خلال حلقة الأحد، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إن صالح جمعة عليه أن يعلم بأن العمر يمر سريعا، وأن الالتزام أفضل طريق لتحقيق مايريد. متمًا: «أنت في حاجة لصناعة تاريخ تفتخر به بعد ذلك، لذلك يجب ان تستغل الفرصة وتقدم أفضل ما لديك، كريستيانو رونالدو عنده 34 سنة ومازال طموح بلا حدود».
وتابع موجها حديثه للاعب: «حافظ على نفسك لأن الناس بتحبك، ونفسها تشوفك متألق وملتزم، ولازم تعرف إن النادي الأهلي لا يقف على أحد». وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن تدريبات اللاعبين المستبعدين من قائمة
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الكاف يصدر بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الزمالك

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال الكاف في بيانه إنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون وسيكون هناك قراراً في الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء،
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

ميلان يواصل الانهيار ويسقط بثلاثية أمام فيورنتينا

سقط فريق إيه سي ميلان، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020. تقدم إيريك بولجار بالهدف الأول للفيولا الذي يقوده فنيا المدرب فينتشينزو مونتيلا، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، سددها على يسار جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.
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صالح-جمعة (2)

صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يحقق

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حالة الاستهتار من جديد، بعدما تغيب اليوم السبت عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت الغيني، التي قادها شعيب شعيب، مدرب الأحمال، وشهدت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين المستبعدين من لقاء بطل غينيا الاستوائية، المقرر له اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهم «علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق»، باستثناء صالح جمعة الذي تغيب عن المران، إضافة إلى تغيبه أمس أيضًا، ولكن بإذن من الجهاز الفني.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
محمد-يوسف

ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء، حيث يعد هذا المران هو الأخير له، بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بداية من غد، رفقة مساعديه مع استمرار سامي قمصان مدربا مساعدا. وخصص يوسف فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة للاعبين في المران، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، فيما قام يوسف بتخصيص تقسيمة قوية للاعبين في ختام المران، شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.
مجلس-إدارة-الأهلي يبدأ-اجتماعه-بالوقوف دقيقة-حدادًا-على روح-خالد-توحيد

أزمة رانيا علواني تفضح الانقسامات في مجلس الخطيب

أعلن النادي الأهلي عن تعيين السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم وظن مجلس إدارة النادي أنهم وضعوا حدا للجدل الذي دار حول هوية المدير الفني الذي يقود الفريق بعد إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، إلا أن المدرب لم ينل رضا جماهير القلعة الحمراء، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لقائمة مدربين من الأسماء العالمية على رأسهما الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو، والذي فشل وفد النادي الذي تواجد في أوروبا في التعاقد معهما.
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