إسلام الشاطر لصالح جمعة: الاهلي لا يقف على لاعب

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

صالح جمعة

وجه إسلام الشاطر ظهير أيمن النادي الأهلي السابق، رسالة قوية لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بعد تعرضه مؤخرًا لغرامة مالية من جانب مدير الكرة سيد عبد الحفيظ. وقال الشاطر، خلال حلقة الأحد، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إن صالح جمعة عليه أن يعلم بأن العمر يمر سريعا، وأن الالتزام أفضل طريق لتحقيق مايريد. متمًا: «أنت في حاجة لصناعة تاريخ تفتخر به بعد ذلك، لذلك يجب ان تستغل الفرصة وتقدم أفضل ما لديك، كريستيانو رونالدو عنده 34 سنة ومازال طموح بلا حدود».

وتابع موجها حديثه للاعب: «حافظ على نفسك لأن الناس بتحبك، ونفسها تشوفك متألق وملتزم، ولازم تعرف إن النادي الأهلي لا يقف على أحد». وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن تدريبات اللاعبين المستبعدين من قائمة