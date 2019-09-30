موقعة مانشستر يونايتد وأرسنال تشعل لهيب البريميرليج

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

مانشستر يونايتد - أرسنال

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». ويحتل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولى جونار سولسكاير، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل الفريق 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

في المقابل يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر في لقاء، وسجل الفريق 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف. ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الثلاث نقاط للقفز للمركز السادس، كما يأمل سولسكاير في

في المقابل يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر في لقاء، وسجل الفريق 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.



ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الثلاث نقاط للقفز للمركز السادس، كما يأمل سولسكاير في مصالحة جماهير الشياطين الحمر بعد النتائج المتواضعة التي حققها الفريق، وآخرها الهزيمة بهدفين نظيفين أمام وست هام في الجولة السادسة، علاوة على الأداء المخيب للآمال في جميع المباريات والمسابقات.



من جانبه يبحث أرسنال عن اقتناص الثلاث نقاط، للوصول للنقطة الـ14، ومن ثم احتلال المركز الرابع، خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ21 نقطة، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة.