تفوق كاسح لمانشستر يونايتد أمام أرسنال بالبريميرليج
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
استاد أولد ترافورد
يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولى جونار سولسكاير، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 9 نقاط، وفي المقابل يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، وتغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
كما تبرهن الأرقام على التفوق
وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، وتغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
كما تبرهن الأرقام على التفوق الكاسح لمانشستر يونايتد أمام أرسنال في أولد ترافورد في 27 مباراة، حيث لم يخسر الشياطين الحمر سوى 3 مباريات فقط، مقابل تحقيق اليونايتد 16 فوزًا و8 تعادلات، أحرز خلالها اليونايتد 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.
ويعد واين روني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في البريميرليج، حيث سجل 12 هدفًا، بينما يأتي خلفه تييري هينري بـ9 أهداف، ثم الهولندي روبين فان بيرسي ثالثا بتسجيله 7 أهداف، ثم دنيس لو وكريستيانو رونالدو بتسجيلهما 6 أهداف.