تفوق كاسح لمانشستر يونايتد أمام أرسنال بالبريميرليج

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

استاد أولد ترافورد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولى جونار سولسكاير، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 9 نقاط، وفي المقابل يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، وتغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا. كما تبرهن الأرقام على التفوق