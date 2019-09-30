أرقام من مواجهات إيمري أمام مانشستر يونايتد

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

أوناي إيمري

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولى جونار سولسكاير، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 9 نقاط، وفي المقابل يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

أوناي إيمري واجه مانشستر يونايتد من قبل في 5 مواجهات (3 مع أرسنال - 2 مع فالنسيا)، فاز في لقاء وتعادل في 2 وخسر في 2، وسجل المدرب الإسباني في شباك الشياطين الحمر 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف. وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين