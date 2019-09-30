بالأرقام.. ماذا قدم سولسكاير أمام أرسنال؟

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

أولى جونار سولسكاير

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.

كما تبرهن الأرقام على التفوق الكاسح لمانشستر يونايتد أمام أرسنال في أولد ترافورد في 27 مباراة، حيث لم يخسر الشياطين الحمر سوى 3 مباريات فقط، مقابل تحقيق اليونايتد 16 فوزًا و8 تعادلات، أحرز خلالها اليونايتد 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا. ويعد واين روني الهداف التاريخي لمواجهات مانشستر يونايتد

كما تبرهن الأرقام على التفوق الكاسح لمانشستر يونايتد أمام أرسنال في أولد ترافورد في 27 مباراة، حيث لم يخسر الشياطين الحمر سوى 3 مباريات فقط، مقابل تحقيق اليونايتد 16 فوزًا و8 تعادلات، أحرز خلالها اليونايتد 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.



ويعد واين روني الهداف التاريخي لمواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال في البريميرليج، حيث سجل 12 هدفًا، ويأتي خلفه النجم الفرنسي تييري هينري بـ9 أهداف، ثم الهولندي روبين فان بيرسي ثالثا بتسجيله 7 أهداف، ثم دنيس لو وكريستيانو رونالدو بتسجيلهما 6 أهداف.



وواجه أولى جونار سولسكاير فريق أرسنال من قبل في مواجهتين (لقاء في البريميرليج - لقاء في كأس الاتحاد الإنجليزي)، فاز في لقاء وتعادل في مثله، وسجل المدرب النرويجي في شباك المدفعجية 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

