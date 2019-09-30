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19 قتيلا جراء حريق في مصنع شرق الصين

تحرير:وكالات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
حريق مصنع - أرشيفية
حريق مصنع - أرشيفية
لقي 19 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في مصنع للسلع الاستهلاكية في شرق الصين، بينما تم إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى. وذكرت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، أن الحريق اندلع أمس الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق في أسبابه، وفقا لما أفادته وكالة "شينخوا" الصينية. وتشهد الصين كثيرًا حوادث صناعية، حيث وقع آخر انفجار بمصنع كيميائي بمقاطعة جيانغسو شرق البلاد في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى.
وفي نوفمبر، تسبب تسرب للغاز في مصنع في مدينة تشانغجياكو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في مقتل 24 شخصا وإصابة 21 بجروح. وشهدت الصين أيضًا في 2015، أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية في مقتل 165 شخصًا على الأقل. يأتي هذا الحادث اليوم،
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بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي

بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.
تظاهرات نسائية في تركيا

«الحكومة عاجزة عن حمايتنا».. تظاهرات نسائية في تركيا

تظاهرت عشرات النساء في إسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، فيما نددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد، وذكر راديو "مونت كارلو"، أن المتظاهرات سارت في حي "كاديكوي" في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه"، جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام المنصرم، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.
أكرم-إمام-أوغلو

بشفرة حلاقة.. إحباط محاولة اغتيال رئيس بلدية إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن تعرض أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، لمحاولة اغتيال فاشلة في مكتبه بمقر البلدية الرئيسي بحي الفاتح في المدينة التركية. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد "نجح حراس أكرم إمام أوغلو في إفشال محاولة الاغتيال التي أقدم عليها شاب تركي"، موضحة أن الحراس الشخصيين لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، يبلغ من العمر 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، أمس الجمعة، لا سيما في ظل عداء النظام الحاكم لأوغلو.
مجلس الأمن

قبرص تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة تركيا

أبلغ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بسبب تحركات تركيا بشأن مدينة فاروشا. وقال أناستاسيادس، اليوم السبت: "لقد أتيحت لي الفرصة لاطلاعهم بإسهاب على المشكلة القبرصية واللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات التي تواجه فاروشا وقرارنا باللجوء إلى مجلس الأمن حتى يعيد تأكيد موقفه من القرارين 550 و789"، وفقا لصحيفة "سيبرس ميل" القبرصية.
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الصين

الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام

أعلن فريق بحث جيولوجي صيني اكتشاف مجموعة من آثار أقدام ديناصورات، تعود إلى 100 مليون سنة، في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين. وقال الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية "شينغ لي دا" في تصريحات اليوم، إن الباحثين عثروا على تسع حفريات لآثار أقدام ديناصورات، وذلك على رمال حصوية أرجوانية في محافظة جينغبيان بمقاطعة "شنشي".
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

لخدمة مصالح البلدين.. حمدوك يؤكد الحرص على التعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين، وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة السعودية، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يوضح أسباب تراجع نمو الدول النامية

ألقى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال فيها إن العالم يشهد العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم، ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، خاصة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، كما أن هناك حالة من التباطؤ تخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم،
ترامب

الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
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