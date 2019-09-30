19 قتيلا جراء حريق في مصنع شرق الصين

تحرير:وكالات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

حريق مصنع - أرشيفية

لقي 19 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في مصنع للسلع الاستهلاكية في شرق الصين، بينما تم إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى. وذكرت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، أن الحريق اندلع أمس الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق في أسبابه، وفقا لما أفادته وكالة "شينخوا" الصينية. وتشهد الصين كثيرًا حوادث صناعية، حيث وقع آخر انفجار بمصنع كيميائي بمقاطعة جيانغسو شرق البلاد في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى.

وفي نوفمبر، تسبب تسرب للغاز في مصنع في مدينة تشانغجياكو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في مقتل 24 شخصا وإصابة 21 بجروح. وشهدت الصين أيضًا في 2015، أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية في مقتل 165 شخصًا على الأقل. يأتي هذا الحادث اليوم،