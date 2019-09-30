«سولسكاير VS إيمري» = 10 أهداف في 4 مواجهات

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

سولسكاير

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.

كما تبرهن الأرقام على التفوق الكاسح لليونايتد أمام أرسنال في أولد ترافورد في 27 مباراة، إذ لم يخسر الشياطين الحمر سوى 3 مباريات، مقابل تحقيق اليونايتد 16 فوزًا و8 تعادلات، أحرز خلالها اليونايتد 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا. إيمري واجه اليونايتد من قبل في 5 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في 2

كما تبرهن الأرقام على التفوق الكاسح لليونايتد أمام أرسنال في أولد ترافورد في 27 مباراة، إذ لم يخسر الشياطين الحمر سوى 3 مباريات، مقابل تحقيق اليونايتد 16 فوزًا و8 تعادلات، أحرز خلالها اليونايتد 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.



إيمري واجه اليونايتد من قبل في 5 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في 2 وخسر في 2، وسجل المدرب الإسباني في شباك الشياطين الحمر 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وواجه سولسكاير فريق أرسنال من قبل في مواجهتين، فاز في لقاء وتعادل في مثله، وسجل المدرب النرويجي في شباك المدفعجية 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.



وتشير الأرقام إلى أن سولسكاير واجه إيمري من قبل في 4 مواجهات، فاز المدرب النرويجي في مواجهتين، وانتصر المدرب الإسباني في مثلهما، وسجل سولسكاير في شباك إيمري 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

