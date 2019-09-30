تحرير 4483 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

حملة مرورية

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و483 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ38 موقفا عشوائيا، وتحرير 45 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 11842 مخالفة انتظار خاطئ و25 مخالفة ملصقات. وشملت الجهود تنفيذ 5 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 65 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 81 مخالفة، كما تم حجز 14

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ38 موقفا عشوائيا، وتحرير 45 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وتحرير 11842 مخالفة انتظار خاطئ و25 مخالفة ملصقات.



وشملت الجهود تنفيذ 5 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 65 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 81 مخالفة، كما تم حجز 14 دراجة نارية مخالفة و15 مركبة "توك توك".



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.







